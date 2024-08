Rádio A TARDE FM lança nova grade de programação; confira

Ildázio Jr. tem vasta experiência em jornalismo - Foto: Divulgação

A Rádio A TARDE FM [103,9 FM] estará de 'cara nova' a partir da próxima segunda-feira, dia 19 de agosto. Alinhada com a busca constante pela modernização, que faz parte do DNA da rádio mais querida da Bahia, a grade oferece aos ouvintes ainda mais diversidade e qualidade.

E como 'missão dada é missão cumprida', novos apresentadores reforçam o time de peso da emissora. A programação engloba diferentes gostos e estilos musicais, do samba ao MPB, sem deixar de lado o melhor do cenário internacional.

Além dos programas musicais, o Jornalismo de referência de A TARDE entra em cena. Já na segunda-feira, 19, estreia o ‘Papo Reto’, apresentado pelo comunicador e radialista Ildázio Jr. De forma leve e assertiva, o programa abordará assuntos que passam por política, entretenimento, cultura, entre outras editorias que impactam o cotidiano da população.

Ildázio, que também é escritor, produtor e criador cultural, explica que o programa irá funcionar como “uma revista de conteúdo eletrônico que aborda vários assuntos do dia a dia”. O ‘Papo Reto’ vai ao ar de segunda a sexta, das 18h às 19h.

Inovação

O diretor de conteúdo da Rádio A TARDE FM, Jefferson Beltrão, explica que as novidades geram uma rádio ainda mais antenada com as transformações do mercado da comunicação e dos ouvintes.

"A Tarde FM está atenta a isso. É por isso que ela tem papel de destaque na preferência do público. Agora, com uma programação mais atualizada, que prioriza o pop nacional e internacional, além o jornalismo de qualidade, temos tudo para avançar ainda mais", afirmou.

"Quem ouve gosta!"

A nova fase da rádio ainda passa pelo acréscimo de um programa musical único: o ‘Samba de Classe’, que vai ao ar nos sábados e domingos, das 9h às 11h, com canções que valorizam o nosso rico panorama nacional.

O diretor geral da A TARDE FM, Eduardo Dute, explica que o programa traz o melhor do samba, que faz parte da raiz cultural do país, mantendo todo o conceito da rádio predileta dos baianos.

“Estamos fazendo uma nova roupagem da Rádio A TARDE FM, com algumas mudanças que já estão no ar, quando se trata da grade musical”, diz Dute.

E as novidades não param por aí. Pela manhã, A TARDE FM inicia com o A TARDE MPB, das 5h às 7h, com clássicos e novas canções da música brasileira. A curadoria é de Celso Vieira, um dos principais programadores de rádio da Bahia.

“Para que as pessoas acordem ouvindo A TARDE FM e possam cantar as músicas, que seja uma manhã mais feliz e que as pessoas continuem na nossa programação”, acrescenta Eduardo Dute.



Música e informação

De segunda a sexta-feira, das 9h às 11h, a primeira edição do A TARDE + traz conteúdo jornalístico e programação musical, com a qualidade já conhecida da equipe da A TARDE FM. A segunda edição do programa vai ao ar das 14h às 16h.

O 'Non Stop' também será formado por duas edições, o ouvinte poderá aproveitar o momento de pura música de segunda a sexta, das 11h às 12h e das 16h às 17h.

Das 12h às 14h, um programa dinâmico traz música e as principais notícias do dia: o A TARDE Meio Dia.

A programação completa da Rádio A TARDE FM estará disponibilizada no site.

Confira as novidades da grade da Rádio A TARDE FM:

A TARDE MPB: 5h às 7h

A TARDE +: de segunda a sexta, das 9h às 11h, e das 14h às 16h

Non Stop: [1 hora de música]: de segunda a domingo, das 11h às 12h, e 16h às 17h

A TARDE Meio Dia: de segunda a sexta, de 12h às 14h

Papo Reto: de segunda a sexta, das 18h às 19h

Samba de Classe: sábado e domingo, das 9h às 11h

Palco A TARDE FM [ao vivo]: sábado e domingo, das 17h às 18h