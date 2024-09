Representante pede mais respeito aos blocos afro: “Segregação racial”

Cláudio Araújo afirmou que os blocos afro não são televisionados pela imprensa - Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE

Presidente da Liga dos Blocos Afros, Cláudio Araújo fez um discurso potente durante o VI Fórum do Carnaval de Salvador na manhã desta quarta-feira, 18. Segundo ele, as entidades precisam ter mais visibilidade, pois ainda enfrentam um processo de “segregação racial”.

“A gente tem que fazer e não ser visto [...] A sensação que temos é que nós fomos e somos furtados a cada festa, a cada momento que acontece nessa cidade. Eu acredito que fóruns como esse aqui devem acontecer mais vezes, que precisamos rediscutir”.

Leia também:

>>> Bruno Reis descarta exclusão do Circuito Barra/Ondina em sua gestão

Citando o Malê Debalê, Cláudio afirmou que os blocos afro não são televisionados pela imprensa como outras agremiações e acabam ofuscados por outras atrações e até mesmo por ações de conservação dos circuitos.

“O bloco não consegue andar pelo tamanho do bloco, e porque ele não foi organizado, não foi estruturado para tal coisa [...] A gente precisa dialogar, aqui ninguém quer ficar rico de carnaval, mas a gente precisa ter os mesmos direitos. Eu pergunto a vocês, quando esse carnaval é dividido por cotas, o que é vendido mesmo?”, provocou.

O circuito vai mudar?

E pelo visto o debate sobre uma possível mudança de circuito no Carnaval está longe de terminar. O presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, falou ao Portal A TARDE sobre as questões envolvendo o circuito Barra-Ondina e a criação de um novo percurso na orla da Boca do Rio.

Isaac reafirmou que não há possibilidade da Barra-Ondina ser substituída em 2025. No entanto, ele disse que o remanejamento de circuitos não está totalmente descartado no futuro, pois a análise da questão deve voltar a acontecer após a folia do ano que vem.

“É uma discussão que, para 2025, está morta. Acho que após 2025, depois da gente avaliar o Carnaval, haverá o retorno dessa discussão. A prefeitura está super aberta, tanto para ficar, como para ampliar esse circuito. Então, vai depender muito dessa conjuntura, de um consenso”.