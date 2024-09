Bruno Reis descarta exclusão do Circuito Barra/Ondina em sua gestão

Bruno Reis em entrevista ao A TARDE Eleições - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O prefeito e candidato à reeleição em Salvador, Bruno Reis (União), descartou, nesta terça-feira (17), em entrevista ao A TARDE Eleições, a exclusão do Circuito Dodô, o Barra/Ondina, do Carnaval.

O gestor avaliou que o resgate da festividade momesca no Centro permitiu um alívio no Circuito Barra/Ondina, garantindo sua continuidade. Caso seja reeleito, Bruno também prometeu reforçar o sábado de Carnaval no Campo Grande, permitindo uma redução no fluxo de pessoas no circuito da orla.

"Teve dias do Carnaval no Centro com mais gente lá do que na Barra/Ondina, e isso permitiu uma melhor distribuição dos foliões entre todos os circuitos, além do Carnaval nos bairros e nas ilhas. Com essa distribuição, você tem condições de ofertar melhores serviços na Barra", avaliou o prefeito.

"A Barra teve um problema este ano, no sábado. Então, a ideia é fortalecer o circuito do Centro no sábado, porque é quando praticamente todo mundo que vem para o Carnaval já chegou. Tem gente que ainda trabalha na quinta e sexta, mas no sábado já está todo mundo aqui. Vamos também reduzir a quantidade de equipamentos nesse dia. Teve um sábado na Barra em que o acesso precisou ser fechado devido à superlotação. Se eu tiver a oportunidade de continuar como prefeito, vamos fortalecer o Circuito do Campo Grande já no sábado", complementou.

Reis apontou que o maior problema do circuito Barra/Ondina é a falta de espaço para comportar o grande fluxo de pessoas, o que acaba gerando problemas na estrutura da festividade.

"O problema da Barra é que está numa península, então chegar e sair é uma dificuldade. O transporte público é um problema e até a distribuição de equipamentos, como banheiros químicos, é complicada por falta de espaço. Mas com esse reequilíbrio dos circuitos, será possível oferecer um serviço de qualidade na Barra", garantiu Bruno Reis.

O prefeito argumentou que, com o resgate do Carnaval no Centro, a implementação de um novo circuito deixou de ser uma urgência. No entanto, com o crescimento contínuo da festividade, essa questão pode voltar à mesa em uma futura gestão.

"Eu imagino que o próximo prefeito vai ter que enfrentar esse desafio. Se houver o desejo de todos por um novo circuito, ou ajustes para testar um outro local, isso caberá ao novo prefeito. Mas hoje, com o fortalecimento e o resgate do Carnaval no Centro, aquela necessidade urgente deixou de existir", concluiu.

Além de Bruno, nesta semana também serão entrevistados Geraldo Jr. (MDB), na quarta-feira (18); Kléber Rosa (PSOL), na quinta-feira (19); e Giovanni Damico (PCB), na sexta-feira (20). O eleitor pode acompanhar a sabatina no YouTube do A TARDE Play.

