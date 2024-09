Bruno Reis diz que Salvador não tem condições de bancar tarifa zero nos ônibus

Bruno Reis descartou a implementação do Tarifa Zero nos ônibus de Salvador - Foto: Uendel Galter | Ag. A Tarde

O prefeito e candidato à reeleição em Salvador, Bruno Reis (União), criticou, nesta terça-feira (17), em entrevista ao A TARDE Eleições, a implementação da tarifa zero nos ônibus da cidade. O transporte público é considerado por boa parte da população soteropolitana o maior problema da cidade.

Segundo Reis, é inviável que a prefeitura arque com os custos da tarifa zero, já que as tarifas gratuitas nos ônibus de Salvador causariam um impacto de mais de R$ 1 bilhão nos cofres públicos, gerando danos em áreas como saúde, educação e outros projetos sociais, como os restaurantes populares.

"No Brasil, qual é a grande cidade que tem tarifa zero? Não tem tarifa zero. Hoje, isso impactaria nos cofres públicos mais de um bilhão de reais por ano. Não temos esse dinheiro livre no orçamento. Para isso, teríamos que fechar hospitais, escolas, unidades de apoio social, e restaurantes populares. Efetivamente, a cidade não tem condições de assumir essa carga", avaliou o gestor.



