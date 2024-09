Bruno Reis defende legado na saúde e revela maior problema na área

Bruno Reis na sabatina A TARDE Eleições - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), defendeu, nesta terça-feira, 17, o legado da sua gestão na área da saúde, e prometeu ampliar os investimentos na área, caso seja reeleito em outubro. A declaração ocorreu na sabatina promovida pelo Grupo A TARDE.

Bruno afirmou ter alcançado 75%, em dados ainda não oficializados pelo Ministério da Saúde, a atenção básica na cidade, mas admitiu que a rede municipal carece na oferta de exames de imagem. Para mudar o cenário, o prefeito prometeu a criação de um centro especializado.

"Essa turma que quer voltar, esse grupo deixou Salvador com apenas 18% da atenção básica. Nós saímos para 70%, e faltam habilitar 16 equipes nossas que já estão em funcionamento. Quando atualizar, vai chegar a 75% [...] Qual o problema da cidade? Consultas especializadas, há um problema de exames, em especial de imagem. Nós abrimos cinco multicentros, que são mais que as policlínicas, com muito mais especialidades, e implantamos o Saúde nos Bairros, com o Domingão da Saúde, os hospitais municipais vão fazer cirurgia aos domingos, além da primeira ótica municipal", disse Bruno Reis.

Educação

Questionado sobre a educação, Bruno disse que a previsão é ultrapassar a meta de cobertura de atendimento básico, com escolas e creches, prevista no Plano Nacional de Educação (PNE). Ele citou programas na área, como o Primeiro Passo, e Pé na Escola.

"Educação, nós oferecemos ensino infantil, fundamental 1 e 2. Nós temos uma oferta maior (1 e 2) que a demanda. Na área de creches, o que estabelece o PNE, nós já cumprimos essa meta. Quando entregar (mas escolhas e creches), vamos passar do que estabelece esse plano de metas. Hoje, com nossa rede própria, com o Pé na Escola, com o Primeiro Passo, e com as parcerias com as creches comunitárias, vamos cumprir sem dificuldades", afirmou.

"Vamos entregar 52 escolas e creches de alto padrão. Esses investimentos vão seguir", completou o prefeito da capital baiana.