Bruno cita IPTU diferenciado para estimular crescimento econômico

Bruno Reis na sabatina A TARDE Eleições - Foto: Uendel Ganter | AG. A TARDE

Prefeito de Salvador e candidato à reeleição, Bruno Reis (União Brasil), apresentou novas propostas, caso seja eleito, para estimular a abertura de empresas na capital baiana. Um dos incentivos para aquecer a economia local, segundo Reis, está na adesão do IPTU e ISS “diferenciado” nas áreas voltadas para a logística.

“[...]. Na área de logística, por exemplo, na região de Pirajá, Barros Reis, Valéria e São Tomé de Paripe, nós temos o IPTU diferenciado para operações logísticas. [...]. A antiga fábrica da Aderbal, que está na divisa de Salvador e Simões Filho, sendo 75% de Salvador. Dali, nós vamos dar estímulo fiscais para ser retroárea para atender o Porto e temos área para fazer o fardamento do algodão”, disse o postulante, em entrevista ao A TARDE Eleições.

Durante a conversa, Reis ainda citou as inaugurações de polos logísticos na capital baiana, sendo um no bairro de Pirajá e outro no Barros Reis.

“Frutos desses incentivos fiscais já inauguramos um grande polo de logística de Pirajá e a prefeitura vai inaugurar, nos próximos dias, um grande polo na Barros Reis. [...]”, afirmou.

O postulante ainda prometeu, caso eleito, criar um "polo de Saúde" na capital baiana para estimular, o que chamou de turismo de saúde.

"Nós vamos ter em Salvador um polo de serviços de saúde para se tornar o principal do Norte/Nordeste, com isso, estimula a atração de aposentados que possam aqui morar, devido ao clima favorável. [Vamos estimular] o turismo de saúde para que possamos ter um turismo da saúde", disse.