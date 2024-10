Tourinho sobre “rivalidade” entre Secult municipal e estadual: “Sem tempo"

Gestor afirmou que é natural tentarem fazer uma comparação - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

O titular da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), Pedro Tourinho, comentou sobre a “rivalidade” entre a Prefeitura de Salvador e o governo do estado no quesito cultural. Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o gestor afirmou que é natural tentarem fazer uma comparação ou estabelecer uma disputa.

Segundo Tourinho, a pasta municipal está muito certa do que está fazendo e das condições que tem para realizar os objetivos. “Tem coisa que a gente tem condições e tem coisas que não. Estamos focados muito na entrega e trabalhando bastante. A secretaria de Cultura da cidade tem um time muito capacitado e desenvolvendo novas ferramentas”, disse.

Posso dizer que a secretaria de Cultura da cidade está voando. A gente não fica comparando, nem tem tempo para isso. Pedro Tourinho - secretário de Cultura e Turismo

Na oportunidade, o gestor comentou também sobre a sua relação com o secretário de Cultura do Estado, Bruno Monteiro, o qual ele afirmou que é respeita muito. “Uma pessoa próxima, estive com ele semana passada discutindo o G20 da Cultura. Temos uma relação tranquila que passa longe dessa comparação e eu também não alimento isso”, afirmou.



Tourinho completou: “Eu acho que cada secretaria, cada ente federal, estadual e municipal tem suas possibilidades, dificuldades e expectativas. Já está de bom tamanho lidar com o que paira sobre a minha cabeça”.