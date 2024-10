"Projac" de Salvador avança e atrai grande investidor

Secretário Pedro Tourinho atualizou trâmites para a criação do polo audiovisual na capital baiana - Foto: Reprodução | Freepik

Um dos destaques do plano de governo do prefeito Bruno Reis (União Brasil), que tenta a reeleição, na área da cultura é a implantação dos Estúdios Salvador, polo audiovisual da cidade, em Parceria Público Privada (PPP). O projeto está incluso nas ações do SalCine para os próximos anos.

Leia também:

>> Salvador pode ganhar complexo com estúdios da Netflix; entenda

>> “O cancelamento nos obrigou a pensar antes de falar”, diz Pedro Tourinho

>> Obra do “Projac” de Salvador pode começar ainda este ano

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Pedro Tourinho, atualizou, em entrevista ao Portal A TARDE, os trâmites para a criação do polo audiovisual na capital baiana. O gestor disse que começou, em 2023, a provocar os empresários do segmento de estúdios no Brasil para olhar Salvador com os “olhos de investimento” e de entender aqui como um potencial — e ajudando a enxergar as possibilidades.



“Recebemos uma MIP, que é uma Manifestação de Interesse Privado, para desenvolver esse estúdio em Salvador [...] A partir disso, um projeto é desenvolvido e apresentado para a gente. Nós trabalhamos a modelação. Com esse trabalho apresentado, abrimos um edital para que qualquer empresa participe desse processo para entrar nesse estúdio público privado”, detalhou Tourinho.



Segundo o secretário, o processo já está “nos finalmentes”. “A gente vai receber o projeto por agora. Acho que em muito pouco tempo, vamos abrir esse edital para empresas que queiram. Sabendo que uma, com certeza, quer. Essa empresa é a Quanta, que desenvolveu o projeto. A Quanta é a maior empresa de estúdios do Brasil hoje”, pontuou.

Eles estão trazendo projeto, a gente vai entender o que é que precisa para viabilizar. Pedro Tourinho - secretário

Mas fora essa parte burocrática, Tourinho afirmou que será o maior polo de estúdios fora do eixo Rio-São Paulo, com pelo menos de 20 mil metros quadrados de área, e vai poder produzir séries, novelas e tem um projeto de formação profissional atrelado.



“Deve ficar sediado no Subúrbio Ferroviário, onde a gente entende que vai ter um impacto gigante e vai trazer uma nova atividade econômica. Acreditamos também que o audiovisual tem potencial de ser uma das atividades econômicas mais importantes de Salvador dos próximos três ou quatro anos”, projetou.

Segundo o secretário Pedro Tourinho, o processo já está “nos finalmentes” | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O gestor destacou ainda o impacto do SalCine na capital baiana. O projeto está em seu segundo ano e já formou mais de mil pessoas, de acordo com o gestor, o qual pontou que já tem filmes sendo rodados em Salvador.



“Todo dia tem um curso acontecendo para formar profissionais. Está tendo uma demanda grande, já tem filmes sendo rodados aqui, gente de fora querendo fazer coisas aqui. Estamos muito confiantes de que isso vai ser um elemento transformador”, completou.