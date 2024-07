Obra do “Projac” de Salvador pode começar ainda este ano

Para os próximos cinco anos, Tourinho projeta um cenário otimista - Foto: Reprodução | Freepik

Salvador pode estar perto de ganhar o seu primeiro grande estúdio audiovisual. Ao Portal A TARDE, o secretário de Cultura e Turismo de Salvador (Secult), Pedro Tourinho, falou que o projeto está em fase de elaboração, mas que há expectativas da obra começar ainda este ano.

“A gente está nesse processo de elaboração. Estamos esperando que esse processo, a primeira etapa, termine nas próximas semanas, em que a gente vai ter o projeto físico, o projeto que vai ser para poder apresentar. Aí depois, entra com outras etapas, que é ver o formato, o terreno, é uma coisa que a gente vai demorar ainda os próximos seis meses trabalhando nisso, para talvez, provavelmente, no final do ano ainda, a gente sacramentar e colocar a obra na rua”, explicou.

O estúdio, que promete ser o maior centro audiovisual fora do eixo Rio-São Paulo, é mais uma das iniciativas já promovidas pela gestão municipal para fomentar o audiovisual na capital baiana. Outra grande ação é a SalCine Cursos, capacitação que formou, recentemente, 70 profissionais, em diferentes ocupações dentro do setor, além de promover workshop para mais de 2 mil pessoas. O secretário antecipou ainda que um novo edital da SalCine será lançado no final do ano.

Para os próximos cinco anos, Tourinho projeta um cenário otimista para o audiovisual soteropolitano. Nesta quarta-feira, 19, é celebrado o Dia do Cinema Nacional. “A gente lançou ano passado um edital robusto de audiovisual com o SalCine. Esse ano, a gente vai lançar ele de novo no final do ano. Então, tem mais editais que serão anunciados no final do ano. Junto com os editais, os festivais estão acontecendo aqui, as produções já estão acontecendo. E esse nosso parque de estúdios, a gente pode garantir que está trabalhando para isso, que o audiovisual seja nos próximos quatro, cinco anos uma das principais atividades econômicas da cidade de Salvador”, pontuou.

Confira a entrevista de Pedro Tourinho ao A TARDE Talks: