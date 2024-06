“Projac da BA”: Salvador pode ganhar estúdio de nível internacional | A TARDE

Secretário de Cultura e Turismo de Salvador (Secult), Pedro Tourinho falou sobre a necessidade de a capital baiana ter um estúdio de nível internacional voltado à gravação de produtos audiovisuais como séries e filmes. Ao A TARDE Talks, ele já havia antecipado que a pasta vem negociando a vinda de um grande estúdio de cinema, que promete ser o maior centro audiovisual fora do eixo Rio-São Paulo.

Para Tourinho, os editais culturais e a produção independente ainda não conseguem atrair grandes realizadores ou suprir o crescimento deste mercado.

“Então, a gente está trazendo agora essa conversa do estúdio para poder ter um estúdio de nível internacional, para que pessoas possam trazer suas produções para cá, e aí o outro elemento, que é a geração de negócios. Então, a gente tem incentivado festivais aqui em Salvador, trouxemos festivais de fora para poder também fazer parte dessa conversa nacional de audiovisual”, afirmou ele ao Portal A TARDE.

“A indústria de audiovisual é uma indústria muito pujante, muito grande. Tem que ter players com grana também para investir, pagar bem, uma continuidade, estrutura. Hoje, Salvador não tem um estúdio para fazer um filme. Então, todos os filmes são em locação, tudo tem que ser externo. Isso aumenta muito o custo, limita”, diz.

SalCine no centro

O titular da Secult destacou a importância do SalCine Cursos, projeto em conjunto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Renda (Semdec), para capacitar profissionais do audiovisual. A iniciativa formou, recentemente, 70 profissionais, em diferentes ocupações dentro do setor, além de promover workshop para mais de 2 mil pessoas.

“O SalCine é um programa que tem vários elementos que funcionam ao mesmo tempo, então, você tem a formação, que é um elemento super importante e tem o fomento, que são os editais. Então, a gente vem agora, por exemplo, de uma injeção de capital grande, como a Paulo Gustavo que vai garantir muitas produções na cidade de Salvador. Quem vai produzir isso? Essa equipe que a gente está formando em 2023 é para trabalhar nos projetos audiovisuais aprovados pela lei Paulo Gustavo que vão ser rodados em 2024 e 2025.

“Se a gente tivesse começado a rodar esses projetos, quer dizer, o dinheiro está na rua, e não tivesse profissionais para rodar, aí ia ser pior, porque a gente ia ter que trazer profissionais de outra cidade para poder dar conta da demanda, que vai ser muito filme, muito curta, muito longa. É uma produção muito grande. Então a gente fez essa preparação no ano de 2023 para trazer profissionais que possam trabalhar em 2024 nos projetos que já têm dinheiro aprovado e que já vão ser executados”, completou.

Confira a entrevista de Pedro Tourinho ao A TARDE Talks:

