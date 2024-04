Salvador certifica 70 profissionais para a área do audiovisual | A TARDE

Salvador já começa a receber os primeiros profissionais na área de audiovisual formados pelo SalCine Cursos, projeto de capacitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Renda (Semdec) e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult). Os 70 concluintes das turmas de Criação de Roteiro para Longa-metragem de Ficção, Assistente de Câmera, Operador de Iluminação e Produção Executiva receberam o certificado de conclusão das atividades na noite da terça-feira, 9, durante cerimônia no auditório do Senai Cimatec, em Piatã. As formações são realizadas em parceria com o Senai Cimatec e tiveram duração de quatro meses.

A titular da Semdec, Mila Paes, afirmou que essa primeira etapa das trilhas formativas é resultado de uma política pública transversal, com atuação das duas secretarias. “Hoje, finalizamos o primeiro ciclo do SalCine Cursos, que promete trabalhar um segmento com um grande potencial para se tornar relevante no Produto Interno Bruto (PIB) de Salvador, em um curto espaço de tempo, tanto na geração de emprego e renda, mas principalmente, na geração econômica da cidade”.

A primeira etapa das trilhas formativas do SalCine Cursos começou em outubro de 2023 e tem como foco inicial dois pilares, o da pré-produção e da produção. Já foram realizados nove workshops, que impactaram cerca de mil pessoas. Até o mês de junho, a primeira etapa do SalCine Cursos irá promover mais sete workshops gratuitos, totalizando 600h de formação. Nos ciclos seguintes, as trilhas formativas irão abordar as etapas de pós-produção, distribuição e exibição do setor audiovisual.

O secretário de Cultura e Turismo, Pedro Tourinho, revelou a alegria de estar formando a primeira turma do SalCine Cursos.

“Em termos de política pública, eu considero o SalCine um dos programas mais completos do país. Em menos de um ano de criação, nós já termos essa quantidade de profissionais capacitados pelas trilhas formativas representa muito, não só para a cultura da cidade, mas também para geração de emprego e renda. No âmbito da infraestrutura, a expectativa é que consigamos desenvolver mais estúdios, trazendo mais ferramentas de produção na cidade e tornando Salvador, em alguns meses, o maior polo de produção audiovisual fora do eixo Rio-São Paulo”.