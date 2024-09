Quais as propostas para Cultura dos candidatos a prefeito de Salvador?

Levantamento foi feito com base nos planos de governo dos candidatos - Foto: Fernando Vivas | GOVBA | Divulgação

Com a aproximação das eleições municipais de 2024 — na qual serão escolhidos prefeitos e vereadores —, é importante que as pessoas fiquem atentas às propostas dos candidatos para fazer a melhor escolha no momento da votação. Para ajudar, o Portal A TARDE fez um levantamento para saber o que os postulantes ao Palácio Tomé de Souza pensam para a Cultura na capital baiana.

A pesquisa foi feita com base nos planos de governo dos candidatos. Para o pleito deste ano, concorrem à Prefeitura de Salvador o atual prefeito Bruno Reis (União Brasil), que tenta a reeleição, Geraldo Júnior (MDB), Kleber Rosa (PSOL), Eslane Paixão (UP), Giovani Damico (PCB) e Victor Marinho (PSTU).

Bruno Reis

Com 159 páginas, o plano de governo de Bruno Reis destaca que, na área da Cultura, o gestor quer ampliar o protagonismo nacional e internacional de Salvador como polo produtor, capacitador, consumidor e difusor de cultura e turismo.

O documento dá destaque para equipamentos culturais e projetos como o Distrito Cultural do Centro Histórico e Comércio; Salvador Capital Afro; SalCine; Complexo Cidade da Música; Sistema Municipal de Cultura; entre outros.

Veja detalhes:

Distrito Cultural do Centro Histórico e Comércio

O gestor afirma que políticas públicas serão fortalecidas dentro do Distrito, divididas em quatro dimensões: zeladoria e operações, cultura e turismo, habitação, desenvolvimento socioeconômico.

Bruno Reis planeja seguir com medidas de conservação e reforma dos equipamentos turísticos e culturais da área, melhorar o atendimento ao turista, inclusive pela elaboração de novos roteiros turísticos, e consolidar o calendário anual de eventos com programação contínua para quem vive e visita Salvador.

Salvador Capital Afro

Para os próximos quatro anos, Bruno Reis prevê, caso seja reeleito, incremento de parcerias com entidades culturais negras para seguir melhorando equipamentos, ações socioculturais, atividades de capacitação e o acesso à fruição de obras e expressões artísticas do universo afro.

Entre os componentes principais da próxima fase do SCA estão:

Promover o Retrofit de imóveis do frontispício do bairro do Comércio, região com alto potencial de transformação em um novo espaço cultural, social e de lazer da população;

Continuar o programa de empreendedorismo Afrobiz, o mapeamento e roteiros turístico-culturais do Rolê Afro, a geração de negócios do Festival SCA e outros programas de melhoria dos atrativos do afroturismo;

Dar seguimento ao Festival Salvador Capital Afro e fortalecer o Calendário Novembro Salvador Capital Afro.

SalCine

Para o SalCine, Bruno afirma que vai implementar novas ações do Plano SalCine, que ele criou em 2023 com a ambição de consolidar a cidade como um polo de criação, produção e mercado do audiovisual brasileiro.

Algumas metas são:

Implantar os Estúdios Salvador, polo audiovisual da cidade, em Parceria Público Privada (PPP);

Lançar novos editais SalCine;

Lançar novas edições do Salcine Conecta, de compartilhamento de experiências entre diretores, produtores, agentes de mercado e profissionais do audiovisual;

Complexo Cidade da Música

Algumas das metas para o período 2025-2028 são:

Implantação da Escola de Música e Arte Letieres Leite, já com abertura e funcionamento em toda sua potencialidade em 2025;

Abertura da Casa de Espetáculos com calendário periódico, e apresentações semanais, ensaios abertos, de nossas afro sinfônicas.

Sistema Municipal e Cultura

O Sistema Municipal de Cultural, consolidado na gestão Bruno Reis, será um dos focos no possível próximo mandato do prefeito.

Algumas propostas são:

Consolidação e difusão do Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais (Cultura.SSA);

Realização da VII e da VIII Conferência Municipal Cultura em 2025 e 2027;

Monitoramento, Avaliação e Revisão do Plano Municipal de Cultura;

Geraldo Júnior

Candidato do MDB ao Palácio Tomé de Souza, Geraldo Júnior dividiu o seu Plano de Governo, que tem 66 páginas, em tópicos e um deles é ‘Cultura: Raízes e Forças de um Povo’.

Dentro dele, o postulante destrincha outros pontos que são: Democratização do acesso à Cultura; Calendário Cultural e Festas Populares; Memória e Patrimônio; Equipamentos Culturais; Política para as Artes; e A Força do Audiovisual.

Confira abaixo as principais propostas:

Democratização do acesso à Cultura

Fortalecer a relação do município com o Sistema Nacional de Cultura (SNC) para formulação de um planejamento cultural que respeite os elementos do Sistema;

Fortalecer o programa Amô pelo Pelô, programa de dinamização cultural que ocupa os Largos do Pelourinho;

Criar a campanha Leia e Passe Adiante - Salvador, Cidade que Lê para distribuição gratuita, troca e compartilhamento de livros com crianças e adolescentes da cidade;

Calendário Cultural e Festas Populares

Apoio financeiro e de infraestrutura aos Festejos Populares que ocorrem no Centro Histórico de Salvador;

Capacitar o atendimento aos turistas, oferecendo cursos de inglês e espanhol, com recadastramento e padronização dos comerciantes informais e das barracas dos festejos populares;

Elaborar, em parceria com a Universidade Federal da Bahia, o Atlas Cultural de Salvador, e consolidar a cidade como referência nacional e internacional da história do Brasil, destacando seu patrimônio cultural.

Memória e Patrimônio

Articular e mapear, em parceria com o Governo do estado, a disponibilização de imóveis que estejam sob sua guarda e que possam ser ocupados com habitações de interesse social, comércio diversificado e entidades socioculturais;

Baixa do Sapateiro: criação de uma política de refinanciamento de débitos com o município para os comerciantes locais, a fim de revitalizar a região, tornando-a um grande mercado têxtil;

Estabelecer um programa de promoção e preservação do patrimônio cultural, histórico e paisagístico, vinculado às origens de matriz africana, fomentando visitas de estudantes às instituições culturais.

Equipamentos Culturais

Elaborar um Programa de Revitalização dos espaços culturais em toda a cidade;

Construir um Teatro Municipal em Salvador;

Apoiar e revisar a normativa que institui que os grandes Shoppings Centers devem possuir espaços destinados a teatros, em Salvador;

Política para as Artes

Criar a Universidade Municipal das Artes para a formação artística qualificada;

Formação em arte dentro das comunidades e periferias, com foco nas linguagens de dança e teatro em contraturno escolar para não disputar com o horário das aulas obrigatórias;

Criar uma Escola Livre de Formação para profissionais de eventos, restauro e artes plásticas, tendo os espaços culturais da cidade como os principais locais de atuação para a qualificação técnica e profissional no campo da cultura e das artes;

A Força do Audiovisual

Criação de órgão público de suporte à produção audiovisual da cidade, em articulação com o mercado cultural soteropolitano, para garantir atrativo fiscal para gravações de grandes obras em Salvador, usando como expertise a execução de 100% dos recursos destinados para o audiovisual da Lei Paulo Gustavo Bahia (LPG);

Fomentar a qualificação e capacitação dos jovens para projetos de mídias independentes.

Kleber Rosa

Denominado ‘A Voz de Salvador’, o plano de governo do candidato Kleber Rosa traz diversas propostas para a Cultura em Salvador e destaca a Promoção e Incentivo à Cultura; Incentivo à Leitura e à Pesquisa; e Cultura, Memória e História.

Um dos tópicos que se destaca é a proibição de homenagens a figuras históricas relacionadas à escravização e à ditadura militar no país em monumentos e nomes de locais e instituições públicas.

Confira abaixo as principais propostas:

Promoção e Incentivo à Cultura

Recriar a Secretaria Municipal de Cultura;

Criar a escola pública municipal de teatro e audiovisual;

Criar um programa de suporte específico para artistas negras e negros, focando em bandas e grupos culturais de menor porte das periferias, estabelecendo um fundo de apoio, provisão de infraestrutura e suporte técnico específico;

Incentivo à Cultura

Ampliar a rede de bibliotecas públicas;

Criar horários alternativos de funcionamento das bibliotecas públicas como sábados, domingos e feriados, com o objetivo de atender os diversos públicos;

Investir em acervos de bibliotecas e museus municipais e em formação continuada de profissionais desses equipamentos;

Cultura, Memória e História

Proibir homenagens a figuras históricas relacionadas à escravização e à ditadura militar no país em monumentos e nomes de locais e instituições publicas;

Reverter as homenagens que já existem relacionadas à escravização e à ditadura militar;

Implementar um programa de restauração do patrimônio arquitetônico municipal no Centro Histórico, com atenção especial à região entre o Aquidabã e o terminal da Barroquinha.

Eslane Paixão

O Programa de Governo do Unidade Popular (UP), partido que tem Eslane Paixão como candidata à Prefeitura de Salvador, propõe a realização de festivais anuais de cultura que promovam artistas locais, "garantindo a diversidade cultural e interação entre artistas de diversas áreas".

O plano traz as seguintes propostas:

Implementação dos Centros Educativos de Arte Comunitária;

Criação de uma gravadora e produtora municipal;

Realizar a conferência municipal de cultura;

Descentralização de atividade e eventos de esporte e lazer;

Ampliação da oferta de equipamentos públicos de ginásticas;

Giovani Damico

O candidato Giovani Damico reservou um pequeno espaço para a cultura no seu plano de governo, intitulado '21 PONTOS PARA SALVADOR MUDAR: Construindo o Poder Popular'. No documento, ele destaca a criação de um plano municipal de cultura focado na cultura popular.

Além disso, Damico afirma que vai investir em uma política de recomposição dos circuitos de Carnaval, com ênfase no carnaval popular nos Bairros. “Não será papel do poder público garantir recursos ao carnaval dos circuitos comerciais, que gozam de pleno capital para auto sustentação”, diz o plano.

Victor Marinho

Intitulado 'Um Programa Socialista para Salvador', o Plano de Governo do PSTU, que tem Victor Marinho como candidato, tem as seguintes propostas para a Cultura em Salvador:

Criação do Conselho Popular de Cultura;

Fortalecimento da Fundação Gregório de Mattos;

Ampliação e resgate dos espaços culturais;

Reformulação do programa Capital Afro.

O candidato do Partido da Causa Operária (PCO), Silvano Alves, teve o registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral.