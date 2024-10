Bahia campeã do Turismo

- Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A beleza do corpo, por si, não seria suficiente para apetecer e gerar interesse, servindo esta figura de metáfora para transportar ao cenário da exuberante natureza da Bahia, em seus atrativos diversos, mas sem o trabalho de planejamento e divulgação do governo do estado, não teria a Terra da Liberdade alcançado a condição admirável de alto do pódio da bem-querença de visitantes, chegando a expansão perto de 20%.

Neste Dia Mundial do Turismo, é o momento de celebrar em pirâmide de abraços o crescimento do setor em 4% em comparação com 2023, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), alcançando a grande “aldeia” baiana a destreza máxima de acertar suas flechas no alvo de cinco vezes mais frequentadores em relação à média dos outros 25 estados da União.

Com a sabedoria de planejar sem deixar de promover mudanças de rumo quando necessário, os gestores do lugar onde convivem “todos os santos, encantos e axé” distribuíram os convites ao prazer em 13 zonas turísticas, todas já colhendo os frutos da semeadura ao resultar na vitória amplamente demonstrada a partir desta estreia da Primavera em escalada até a enchente do Carnaval.

Associação Brasileira de Agências de Viagem (Abav) da Bahia; Associação Brasileira da Indústria de Hoteis (ABIH-Ba), secretaria estadual de Turismo e outras, como a de infra-estrutura; Federação Bahiana de Turismo e Hospitalidade do Estado da Bahia; e todas as instituições partícipes deste mutirão vencedor permitem pensar na capacidade humana para remover os obstáculos mais difíceis, depois do deserto e aflição provocados nos anos de pandemia.

Para colocar a faixa de campeã turística do Brasil, foi preciso escolher certo os investimentos estratégicos, incluindo a qualificação profissional dos colaboradores e a promoção dos destinos, além de conserto, manutenção e ampliação das opções de estradas e aeroportos, incluindo nesta rota a meta de captar maior número de estrangeiros, além de cativar o contingente já afeiçoado aos baianos.