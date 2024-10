Governo amplia recursos e abre inscrições para edital Ouro Negro 2025

Programa Ouro Negro tem inscrições abertas - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O Programa Ouro Negro, que promove a preservação e valorização da presença de blocos afro, terá um investimento ainda maior em 2025, principalmente para o Carnaval de Salvador e interior. As inscrições para o edital são gratuitas e estão abertas até 31 de outubro.

Leia Mais:

>>> Carnaval 2025: "Gostaria que mantivessem a tradição", opina cantora

>>> Turismo na Bahia cresce cinco vezes mais que a média do país

>>> Carnaval: “Não se estabelece circuito por decreto”, diz secretário

O Governo da Bahia, através da Secretaria de Cultura (SecultBa) e da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi), anunciou o investimento de R$ 15 milhões para apoiar entidades culturais de matrizes africana, que poderão inscrever propostas através do site oficial do programa.

O foco do edital está para interessados em desfilar no Carnaval de Salvador e do interior, nas Lavagens do Bonfim, de Itapuã e de Santo Amaro e na Micareta de Feira de Santana.

"O investimento é de R$ 15 milhões do Governo do Estado para as apresentações, seja no Carnaval, nas festas populares, dos blocos afro, dos afoxés, dos blocos de samba, de reggae, dos blocos indígenas, com as faixas de apoio distribuídas a partir também do diálogo com essas entidades", destacou o secretário de Cultura, Bruno Monteiro.

O Governo anunciou que para o Carnaval de Salvador serão aceitas 75 propostas, que somam um investimento de R$ 13,5 milhões, para os circuitos Dodô, Osmar, Orlando Tapajós, Sérgio Bezerra, Batatinha, Riachão, Mistre Bimba e Mãe Hilda Jitolú. Já para as festas do período da folia no interior serão 8 propostas confirmadas.

Com investimento total de R$ 620 mil, a Micareta de Feira de Santana terá aprovada pela secretaria 14 propostas de entidades culturais de matrizes africana.

A Lavagem do Bonfim, com 11 projetos aprovados, receberá R$ 460 mil de investimento, enquanto a de Itapuã, R$ 90 mil. "Nós, atendendo a demanda das entidades, criamos a faixa intermediária de R$ 700 mil, assim como ampliamos as faixas de apoio, tanto para micareta de Feira quanto para Lavagem do Bonfim, entendendo também essa diferença entre festas", declarou Monteiro.