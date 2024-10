Turismo na Bahia cresce cinco vezes mais que a média do país

Alta estação na Bahia segue até o Carnaval - Foto: Xando Pereira/ Ag. A TARDE

Neste Dia Mundial do Turismo, hoje, 27 de setembro, a Bahia comemora a sua consolidação como líder no turismo nacional. O Estado registrou, este ano, um aumento de 19,2% de visitantes, assegurando o maior índice entre as unidades da federação e quase cinco vezes acima da média do país, que teve um crescimento de 3,9% no setor em comparação com o mesmo período de 2023, conforme dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em junho deste ano. Com suas 13 Zonas Turísticas, a terra “de todos os santos, encantos e axé” já vive o clima de contagem regressiva para a temporada de sol e calor. A chegada da primavera acelera o planejamento turístico, cultural e de lazer para todo o verão, que começa daqui a três meses e segue até o Carnaval.

O avanço do turismo na Bahia é impulsionado por uma série de investimentos estratégicos em infraestrutura, qualificação profissional e promoção de destinos baianos, de acordo com o secretário estadual de Turismo, Maurício Bacellar. As ações em diferentes setores, segundo o gestor, impulsionaram o crescimento histórico do turismo da Bahia. A Secretaria de Turismo do Estado (Setur) e organizações turísticas baianas confirmam que 2024 vem obtendo um significativo crescimento no fluxo de visitantes em solo baiano, sendo que somente no primeiro semestre foi contabilizada uma alta de 51% no desembarque de turistas internacionais, em relação ao ano passado, conforme a Setur.

Os aeroportos baianos têm sido o principal portão de entrada de turistas estrangeiros nas regiões Norte e Nordeste, sendo que 45% deles entraram no país pelo Estado, de acordo com a Setur, destacando, ainda, que a atividade turística na Bahia criou, entre 2021 e junho de 2024, 32 mil postos de trabalho formais. Ainda dados do órgão estadual apontam que as atividades turísticas geraram, em 2023, uma receita de R$ 4 bilhões de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), o que significou um aumento de 25% em relação a 2022. E a contribuição do turismo no Produto Interno Bruto (PIB) baiano foi ampliada para cerca de 4%.

O presidente da Federação Baiana de Turismo e Hospitalidade do Estado da Bahia (FeTur), Sílvio Pessoa, afirma que as expectativas são otimistas para este verão, lembrando que o setor turístico baiano representa mais de 24% do PIB de Salvador. “Apesar de a alta estação, oficialmente, começar depois do Natal, com a chegada da primavera a cidade já começa a encher. Conforme o movimento dos bares, serão contratados pelo menos 10% da força efetiva no circuito que vai de Stela Maris ao Pelourinho, que é o mais movimentado da cidade”, pontua. Ele destaca, ainda, que, atualmente, a grande maioria está viajando de carro, por conta dos altos preços das passagens aéreas, além de não haver disponibilidade de aviões suficientes. “Esperamos que as companhias deem uma melhorada no valor das tarifas”.

O cenário sinalizando que as viagens a passeio via terrestre estão mais frequentes despertaram o Governo do Estado em relação às rodovias. De 2007 até julho de 2024, conforme a Setur, foram concluídos, recuperados e restaurados mais de 16 mil km de estradas, com investimento de mais de R$ 11 bilhões. Foram realizados, ainda, quase cinco quilômetros de obras públicas de arte, pontes e viadutos, com investimentos de, aproximadamente, R$ 1,2 bilhão, dos quais R$ 121,2 milhões foram referentes à Ponte Ilhéus-Pontal.

A Prefeitura de Salvador também se prepara para a chegada do próximo verão. Uma das ações foi a abertura, no último dia 11, do cadastramento para 8.590 ambulantes interessados em trabalhar nas festas populares do ciclo festivo de 2024/2025: Festival da Virada, Carnaval, Lavagem do Bonfim, Lavagem de Itapuã, Festa de Iemanjá; Circuitos de pré-carnaval (Fuzuê, Furdunço e Pipoco). De acordo com a gestão municipal, o processo cadastral, que segue até 10 de outubro, está sendo 100% on-line e quem não tiver internet ou precisar de assistência deverá procurar as prefeituras-bairro.

Negócios em alta

A Associação Brasileira de Agências de Viagens da Bahia (ABAV) espera que o setor aumente seus negócios em, no mínimo, 10% em relação ao ano passado. “Isso porque temos novos voos internacionais que estão chegando a Salvador, inclusive o da Air France, que terá, a partir do dia 28 próximo, três frequências semanais. Isso vai incrementar muito o turismo na Bahia. Os festejos de largo e os ensaios dos blocos, entre outros eventos que acontecem na Bahia nessa época, atraem muita gente para Salvador. Nossas expectativas são as melhores possíveis”, afirma o presidente da entidade, Jean Paul. Ele acredita que o setor está preparado para o crescimento turístico na alta estação. “Estamos nos adaptando ao novo tempo pós-pandemia e esperamos que as novas oportunidades sejam um marco muito importante para a geração de emprego e renda para a Bahia. A expectativa é a de que tenhamos um Réveillon da melhor qualidade e um Carnaval ainda melhor”.

A aposta em uma alta estação de casa cheia na Bahia é compartilhada, também, pelo diretor de Operações Brasil dos Hotéis Vila Galé, José Antônio Bastos. "Estamos muito otimistas. Prevemos um aumento significativo na ocupação, impulsionado pela recuperação do setor e crescente interesse em viagens que proporcionem experiências únicas. A Vila Galé conta com dez hotéis e resorts no Brasil, incluindo dois na Bahia: Vila Galé Salvador, com uma localização privilegiada e vista para o mar, e Vila Galé Marés, um resort all inclusive à beira mar, com uma infraestrutura impressionante”, detalha. Para manter a qualidade, o gestor conta que estão sendo intensificados os preparativos. “Isso inclui a otimização das nossas operações e treinamento da equipe. Além disso, nosso time de entretenimento está desenvolvendo atividades exclusivas para toda a família. Estamos comprometidos em proporcionar férias de verão inesquecíveis para os nossos hóspedes", complementa.

O diretor do Destino Baixio no Grupo Prima, Antônio Barretto Junior, da mesma forma, está com as expectativas elevadas. “Os esforços contínuos do Grupo Prima estão tornando a região muito atrativa para os turistas que buscam um local sofisticado e exclusivo, em meio à natureza exuberante, para viver uma experiência única. A maior expectativa é para a segunda edição do Réveillon dos Quereres, com Samuel Rosa, Banda Eva, Xande de Pilares, Luedji Luna, entre outros artistas de destaque”, revela. Barreto explica que há duas hospedagens de propriedade do Grupo Prima, em Baixio: o Hotel Boutique Spa Ponta de Inhambupe e a Pousada de Charme Aldeola. “Ambas são geridas pela Slaviero, que oferece uma combinação de luxo e conforto e primam pelos serviços aos hóspedes. Há, ainda, opções de hospedagem diversificadas para impulsionar o turismo local, por meio da Baixio Turismo, que são casas e apartamentos no residencial Ponta de Inhambupe e na Vila de Baixio”.