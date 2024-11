Léo Santana vai fazer contagem regressiva do Festival Virada Salvador

Anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis - Foto: Uendel Galter | Ag A Tarde

O cantor Léo Santana fará a contagem regressiva para a chegada de 2025 no Festival Virada Salvador. O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis, nesta terça-feira, 22.

“Avancei muito para fechar a grade. Dando o spoiler para vocês: Léo Santana é quem vai conduzir a virada este ano”, disse, durante coletiva de imprensa na entrega da Escola Municipal João Lino, no Centro Histórico.

🚨Alerta Spoiler: não conta pra ninguém não, mas esse ano quem vai comandar nossa virada é Leo Santana! Quem tá preparado para o maior reveillon de todos os tempos? — Bruno Reis (@brunoreisba) October 22, 2024

O Festival Virada Salvador é realizado na Arena Daniela Mercury, no bairro da Boca do Rio, na orla da capital baiana, entre os dias 28 de dezembro e 1º de janeiro. A grade completa do evento ainda não foi divulgada.