Léo Santana reage ao ser anunciado no Festival Virada Salvador

Léo Santana fará contagem regressiva do Festival Virada Salvador - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Léo Santana usou as redes sociais, nesta terça-feira, 22, para reagir à notícia de que será o responsável por fazer a contagem regressiva no Festival Virada Salvador deste ano.

"Meu nome é pronto!", disparou o cantor, nos stories do Instagram, ao compartilhar a mensagem do prefeito Bruno Reis.

Mais cedo, no Twitter, a conta de Bruno Reis decretou: "Alerta Spoiler: não conta pra ninguém não, mas esse ano quem vai comandar nossa virada é Leo Santana! Quem tá preparado para o maior reveillon de todos os tempos?".

O Festival Virada Salvador é realizado na Arena Daniela Mercury, no bairro da Boca do Rio, na orla da capital baiana, entre os dias 28 de dezembro e 1º de janeiro. A grade completa do evento ainda não foi divulgada.