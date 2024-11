Arena Daniela Mercury muda de nome e web especula ausência no Réveillon

Alteração não repercurtiu bem entre os fãs de Daniela - Foto: Raphael Muller - Uendel Galter | Ag. A Tarde

Uma mudança no nome da 'Arena Daniela Mercury', na Boca do Rio, causou um verdadeiro burburinho na web. O espaço, conhecido palco do Réveillon de Salvador, agora foi batizado de 'Arena Parque dos Ventos'.

A repercussão aumentou ainda mais após a cantora fazer uma postagem homenageando o Pôr do Som, seu tradicional show do dia 1º de janeiro.

"Tenho grande orgulho de ter criado uma evento que virou tradição na cidade de Salvador e atrai gente do mundo todo. O Pôr do Som completa 25 anos dia 1º de janeiro de 2025. Qual edição foi mais especial para você?", escreveu Daniela em publicação no Instagram.

Leia mais:

>>> Falta espaço? Artistas debatem sobre locais para shows em Salvador

>>> "Carnaval não vai existir daqui a 10 anos", opina Fábio Almeida

>>> Léo Santana reage ao ser anunciado no Festival Virada Salvador

A falta de confirmação da cantora no Réveillon e a troca de nome da arena não repercurtiu bem entre os fãs, que expressaram a insatisfação nas redes sociais. "Que história é essa de Daniela Mercury não está no dia 1°? Espero que seja fofoca", disse um fã. "Inadmissível não estar na grade do Festival da Virada!!!!!!", comentou outra. "Sem a Daniela Mercury na programação de um evento que acontece na arena que leva o seu nome, é além de desrespeitoso uma grande lacuna. Detestei!", falou um rapaz.

Ao Portal A TARDE,a Empresa Salvador Turismo (Saltur) afirmou que a mudança de nome ocorreu após recomendação do Ministério Público, por ocasião da Lei 6.454/1977, que proíbe atribuir a logradouros e monumentos públicos o nome de pessoas vivas.

A Saltur, no entanto, não confirmou a presença de Daniela no Festival da Virada e alegou que ainda não há a programação da festa.

O Portal também procurou a assessoria da artista para mais informações, mas ainda não obteve retorno.