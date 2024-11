Fim da polêmica? Daniela Mercury sugere nome para Arena na Boca do Rio

PALCO DO RÉVEILLON

Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, mudará de nome. - Foto: Raphael Muller - Uendel Galter | Ag. A Tarde

A polêmica mudança de nome da 'Arena Daniela Mercury', na Boca do Rio, ganhou mais um capítulo. Após a prefeitura de Salvador alegar que o local precisa ser rebatizado por conta de uma recomendação do Ministério Público, por ocasião da Lei 6.454/1977, que proíbe atribuir a logradouros e monumentos públicos o nome de pessoas vivas, a esposa e assessora de Daniela Mercury, Malu Verçosa, conversou com o Portal A TARDE e atualizou a situação.

Malu informou que a artista fez um requerimento formal para o prefeito Bruno Reis no qual solicita que a prefeitura não siga tentando manter o nome na Arena Daniela Mercury, já que “é uma lei e lei deve ser cumprida”, mas pede também que não seja aplicada apenas neste caso, mas em todos os casos iguais que existem na cidade de Salvador. Com isso, a artista sugeriu um novo nome para o espaço.

O prefeito disse, em entrevista, que caso não fosse Arena Daniela Mercury, que ele a convidaria para rebatizar a arena. Então, ela rebatizou de Arena O Canto da Cidade Malu Verçosa

Ainda de acordo com Malu, a gestão não chegou a dar um prazo para responder se vai acatar ou não a proposta.

Enquanto a questão não é resolvida, o espaço tem sido tratado chamado oficialmente pela prefeitura como Arena Parque dos Ventos.