Funceb realiza 7º Novembro das Artes Negras com música, teatro e mais

- Foto: Lucas Malkut / ASCOM FUNCEB

Em celebração ao mês da Consciência Negra, a Fundação Cultural do Estado (Funceb) celebra a 7ª edição do Novembro das Artes Negras, contemplando a produção artística negra nas diversas linguagens. Na programação, a Funceb promoverá performance poética, shows musicais, apresentações de dança e teatro, além de performance de pintura ao vivo.

Com o tema “Travessias Culturais: Artes Negras em movimentos”, todas as ações serão gratuitas nos bairros de Paripe, Itapoan e Alagados, abertas às comunidades e ao público em geral, a partir de 9 de novembro.

As apresentações acontecerão no Cine Teatro Solar Boa Vista (Engenho Velho de Brotas), Centro Cultural de Alagados (Alagados), na Associação de moradores de Plataforma, na Sede do Bloco Afro Malê de Balê (Itapoan) e no Colégio Estadual Barros Barreto (Paripe).

Leia também:

>>> Prévia do G20 em Salvador destaca papel da cultura na crise climática

>>> Pôr do Som fora da Virada Salvador? Daniela Mercury confessa desejo

>>> Bruno Monteiro comemora G20 em Salvador e revela planos para o verão

Pelo segundo ano, afim de ampliar a participação de artistas de outras localidades, parte da programação é fruto de seleção pública realizada entre setembro e outubro, reunindo diversos artistas. Poesia, apresentações musicais, de dança e circenses, exposições, exibição e lançamentos de filmes, são algumas das ações envolvidas no projeto.

“A 7ª ediçãofoi concebida como demanda de Estado, no sentido de fomentar a cultura afro-baiana e a cadeia produtiva da cultura. Este ano, buscamos descentralizar as atividades pela cidade, de modo a ampliar o acesso da população às artes negras”, afirma a diretora geral da Funceb, Sara Prado.

Mais atrações, mais artes negras

Para ampliar e diversificar ainda mais a programação desta 7ª edição do Novembro das Artes Negras, fazendo jus ao tema “Artes Negras em movimentos”, a Funceb também levará aos mesmos locais show do rapper Vandal, o espetáculo “Dandara na Terra dos Palmares”, da Arte Sintonia Cia de Teatro, o solo do ator Sulivã Bispo “Koanza Do Senegal ao Curuzu”.

Confira toda programação por espaço:

Centro Cultural de Alagados (Alagados)

09/11 - SÁBADO

16h às 17h - Espetáculo de dança “Como continuar aqui?!”com Fábio Hainner

17h30 às 18h30 – Mostra Oficinas de Teatro com Caw Bonfim

10/11 – DOMINGO

10h - Espetáculo “Dandara na Terra dos Palmares”, com Arte Sintonia Cia de Teatro

Associação de Moradores de Plataforma

13/11 – QUARTA-FEIRA

19h às 20h - Mostra Oficinas de Stand Up Comedy com Alan Miranda

Cine Teatro Solar Boa Vista (Engenho Velho de Brotas)

16/11 – SÁBADO

20h às 21h30 - Show "VANDAL KONVIDAH Áurea Semiseria, Opanijé e Dnguni"

23/11 - SÁBADO

19h às 20h – Espetáculo “Santana” (DAN - Território de Criação)

17/11 - DOMINGO

15h às 15h40 - Mostra Oficinas de Teatro com Robson Raycar

Colégio Estadual Barros Barreto (Paripe)

21/11 – QUINTA-FEIRA

15h às 16h - Performance Thank You Exu, com Nelson Maca

19h às 20h – Show “Reggar”, com Riane Mascarenhas

22/11 – SEXTA-FEIRA

18h - "O Museu é a Rua" - A Pombagem

19h às 20h20 – Solo “Koanza Do Senegal ao Curuzu”, com Sulivã Bispo

Sede do Bloco Afro Malê de Balê (Itapoan)

30/11 – SÁBADO

17h às 17h40 – Mostra Oficinas de Teatro e Dança com Daniele Souza e Renê Oliveira

18h10 - Live Paint "Visão negra do sertão/urbano", com Alessandra Paes

18h10 às 19h30 - Show de Hip-Hop “Paredão Ancestral”, com Opanijé, Fúria Consciente, Aspri RBF e Mr Dko

20h às 21h30 – Show “Pega a Visão”, com Banda Cativeiro

01/12 – DOMINGO

18h às 19h – Show “Minha Pele Preta”, com Dja Luz

19h30 às 21h – Show do Bloco Afro Malê de Balê