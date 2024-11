Artista plástica realiza exposição "Ligialidades" na capital baiana

Suas obras fazem referência à cura - Foto: Divulgação

A artista plástica e professora de Arte Ligia Caldeiras, de 63 anos, apresenta sua primeira exposição individual, intitulada "Ligialidades – Eu por mim mesma", com abertura no próximo sábado, 9, das 9h às 11h30, na Biblioteca Juracy Magalhães Júnior, no Rio Vermelho.

Ligia vai compartilhar com o público o processo artístico, fundamental para a cura de um câncer de pâncreas. Enquanto esperava pela cirurgia e para enfrentar o medo, ela encontrou nas tintas, nos papéis e nas linhas o caminho para expressar seus sentimentos.



“Materializei minhas dúvidas, certezas e meus sonhos nas pinceladas. Visitei meus monstros internos com papéis e lápis de cor. Bordei a angústia e a ansiedade a cada dia em que esperei pela cirurgia", conta a artista.

Leia mais

>> É hoje! Memorial Santa Dulce dos Pobres reabre com nova estrutura

>> Caixa Cultural Salvador, a primeira do Nordeste, completa 25 anos



Segundo a artista, suas obras fazem referência à cura, homenageia a fé e a Medicina, que caminharam juntas no seu restabelecimento. "Brinco com Deus através da brilhante Santa Dulce dos Pobres, que aliada à ciência deu-me a cura", revela Lígia, que convida o público a brincar com ela e experimentar a mesma liberdade e criatividade que alimentam sua arte.

A exposição "LIGIALIDADES – Eu por Mim Mesma" pode ser visitada de 9 a 30 de novembro. A abertura terá apresentação do Grupo Vocal Pentágono e as Sussurradeiras, grupo de mulheres que sussurram poesias no ouvido das pessoas e do qual Lígia é integrante.

Serviço

Exposição “LIGIALIDADES – Eu por mim mesma”

Onde: Biblioteca Juracy Magalhães Júnior, no Rio Vermelho

Abertura: 9 de novembro de 2024, das 9h às 11h30

Visitação: de 9 a 30 de novembro de 2024

Segunda a sexta, das 8h às 17h

Sábados, das 8h às 12h