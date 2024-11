É hoje! Memorial Santa Dulce dos Pobres reabre com nova estrutura

Novo Memorial expande o legado da 1ª santa brasileira - Foto: Mila Souza/ Ag. A TARDE

O Memorial Santa Dulce dos Pobres é reaberto ao público, hoje, no Dia Nacional da Cultura. A data marca uma nova fase para o espaço, que passou por ampla requalificação para expandir o legado da primeira santa brasileira. Com uma estrutura renovada e atualização tecnológica, o Memorial oferece agora uma experiência mais interativa e inclusiva com elementos multimídia e obras de arte que focam na vida, valores e propósitos de Santa Dulce dos Pobres, além de fornecer acessibilidade a públicos diversos, incluindo crianças, idosos e pessoas com deficiência.

As instalações físicas passam a ter roteiro e fluxo mais adequados ao aumento de visitantes. Desde sua canonização, em 2019, a devoção à santa vem crescendo e atualmente o turismo religioso movimenta cerca de 600 mil visitantes por ano. A modernização atualizou a expografia, além da incorporar novos recursos como rampas, elevadores, corrimãos e monitores bilíngues e em libras. O objetivo, segundo o gestor do Complexo Santuário, Márcio Didier, é promover a interatividade e garantir a todos o acesso ao conteúdo e valores transmitidos pela vida e obra de Santa Dulce.

Criado em 1993, o memorial mantém um acervo de peças que narram a trajetória em ordem cronológica da primeira Santa Brasileira. A exposição contém documentos, fotografias inéditas, objetos pessoais, o hábito que ela usava, além de preservar o quarto de Santa Dulce, incluindo a cadeira onde ela dormiu por quase três décadas. O novo roteiro de visitação começa no antigo galinheiro onde a freira baiana acolheu os primeiros doentes em 1949. O espaço também apresenta novas atrações, como o corredor lúdico, pensado especialmente para o público infantil, oferecendo atividades recreativas e narrando a vida de Irmã Dulce de forma educativa.

Formar novos devotos

Didier declara que um dos maiores objetivos da Santa Casa é formar uma nova geração de devotos: “Baianos e visitantes do mundo inteiro que não tiveram a oportunidade de conhecer Santa Dulce fisicamente presente entre nós, terão à sua disposição equipamentos focados no público infantil e, assim, poderão se encantar com a história deste incrível ser humano que fez tanta diferença no mundo”, declara o Gestor do Santuário.

Outra novidade é o espaço dedicado à devoção de Santa Dulce a Santo Antônio, com exibição de objetos e esculturas. “Preservar espaços sagrados em que os santos passaram suas vidas, permite que os visitantes experimentem aspectos dos seus cotidianos, como a simplicidade, determinação e perseverança”, afirma Didier.

O Memorial estará aberto de terça a domingo, das 10h às 18h, e contará com entrada gratuita até o fim do ano. O espaço se encontra na Avenida Dendezeiros do Bonfim, ao lado da sede das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid).

* Sob a supervisão da editora Isabel Villela