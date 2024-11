Xexéu antecipa ensaios de verão com convidados no Rio Vermelho

Xexéu cantará hits em novo show - Foto: Divulgação

Xexéu, ex-vocalista da Timbalada, contará a sua trajetória musical no show especial 'Minha História - Ensaios', no dia 17 de novembro (domingo), às 18h30, no Jubiabar, no Rio Vermelho. A noite terá participações de Patrícia Gomes, Tonho Matéria e Karlinhos Brito.

O evento contará um pouco dos 30 anos de carreira de Xexéu, com sucessos que marcaram sua trajetória tanto com a Timbalada quanto em sua carreira solo.

Antecipando os ensaios de verão, o artista vai levar hits e relatos da carreira que atravessa gerações.

“A energia do primeiro encontro foi espetacular. Me senti em casa, como se estivesse recebendo familiares. A ideia de contar minha história por meio das canções, ao lado de pessoas que tiveram um papel tão importante na minha trajetória, é muito especial para mim. Este segundo encontro será ainda melhor”, afirma Xexéu.

O famoso iniciou sua carreira ainda jovem, cantando em grupos de bairro, até chegar à Timbalada, em 1993, a convite de Patrícia Gomes. Ele se tornou uma das vozes mais marcantes do grupo, com sucessos como “Beija-Flor” e “Namoro a Dois”. Após sua saída da Timbalada em 1997, o cantor seguiu carreira solo.

Serviço

Show "Minha História - Ensaios de Xexéu"

Atrações: Xexéu convida com participações de Patrícia Gomes, Tonho Matéria e Karlinhos Brito - Abertura: DJ Chiquinho

Data e horário: Domingo, 17 de novembro, às 18h30

Loca: Jubiabar, Rua Conselheiro Pedro Luiz, 79 - Rio Vermelho - Salvador-BA

Ingressos: R$ 20 (lista ou via Pix - antecipado) | R$ 30 (portaria ou pelo Sympla)

Informações: (71) 99171-9342 / Instagram: @jubiabar