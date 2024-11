Pré-Carnaval: Durval, Timbalada e Filhos de Jorge estarão no Pranchão

- Foto: Divulgação

O tradicional Pranchão está confirmado para animar o pré-Carnaval em 2025. No dia 11 de janeiro de 2025, a partir das 15h, a Arena Fonte Nova receberá nomes como Durval Lelys, Timbalada e Filhos de Jorge.

Os artistas desfilarão a bordo do pranchão — palco móvel que aproxima ainda mais os músicos e o público. Dividido em dois setores, o evento já tem ingressos disponíveis na Ingresse para o setor Arena, enquanto os foliões que desejarem curtir o setor Barraca de Praia podem adquirir suas entradas na sede da Oquei Entretenimento, realizadora do evento, localizada no 3º Piso do Shopping da Bahia.

SERVIÇO:

Pranchão 2025

Atrações: Durval Lelys, Timbalada e banda Filhos de Jorge

Data: 11 de janeiro de 2025 (sábado)

Horário: 15h

Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova - Salvador

Valores do 1º Lote:

Setor ARENA: R$ 100,00 (primeiro lote)

Setor BARRACA DE PRAIA: R$ 200,00 (primeiro lote)

Vendas: Ingresse

Mais informações: Oquei – (71) 98354.3010