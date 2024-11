Banda Eva revela agenda de shows para o Réveillon

Sequência de apresentações começa no dia 26 de dezembro - Foto: Divulgação

A banda Eva, liderada pelo cantor Felipe Pezzoni, revelou a agenda de shows para o Réveillon. A sequência de apresentações começa no dia 26 de dezembro (quinta-feira), quando o grupo comanda o palco do Réveillon Amoré, em Ipojuca, Pernambuco.

Depois, o grupo desembarca no dia 27 (sexta) na Bahia, para animar o Réveillon Destino, que acontece na Praia de Itacimirim, no litoral norte. No dia seguinte, será a vez do Réveillon dos Quereres, na linda Praia de Baixio, no município baiano de Esplanada, receber o Eva.

No dia 29, a banda marca presença no Réveillon dos Milagres, em São Miguel dos Milagres, Alagoas. Por lá, a banda vai receber convidados na noite que leva o nome de “Beleza Rara”, um dos grandes sucessos de sua história. Já no dia 31 de dezembro, a virada acontece no Réveillon Mil Sorrisos, na Praia de Japaratinga, em Maragogi, Alagoas.

E no dia 02 de janeiro de 2025, a banda faz a festa em Trancoso, na Ressaca de Réveillon. Já no dia 03, o grupo desembarca em Caraíva, onde encerra a maratona.

“A virada do ano é um rito de passagem e que pede essa dose de boas energias. Com certeza, será um fim de ano especial por onde a gente passar. Vamos visitar muitos paraísos do nosso litoral e não tem maneira melhor para viver os últimos dias do ano e dar as boas-vindas ao novo ciclo que se aproxima”, disse Felipe Pezzoni, que também prepara novos lançamentos e novidades para o verão.