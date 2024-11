Carnaval 2025: blocos têm abadás que vão de R$ 210 a R$ 2 mil

Abadás de blocos tradicionais do Carnaval de Salvador já estão sendo vendidos - Foto: Uendel Galter | Ag A Tarde

O verão ainda não começou, mas o Carnaval 2025 já está na cabeça de muita gente. Alguns blocos tradicionais de Salvador, inclusive, estão com as vendas à todo vapor. Os valores das camisas para quem deseja seguir os trios dentro das cordas vão de R$ 210 a R$ 2 mil.

De acordo com o sócio-diretor da Quero Abadá, Vitor Villas Bôas, a expectativa é para um crescimento de 20% a 30% das vendas em relação à festa deste ano. Para o novo ano, um dos destaques nas vendas está da volta do Bloco Cheiro, um dos mais tradicionais da folia.

Enquanto alguns blocos tradicionais estão mantidos no Carnaval, nos últimos anos, a festa tem ganhado força nos camarotes e também com trios sem cordas. Apesar disso, o empresário nega crise no setor e aponta ao Portal A TARDE.

Eu acredito que é um movimento... Tem um movimento de retomada de blocos, né? A gente acredita que não deve ter uma competição com os camarotes e observamos uma busca de pessoas atrás de sentir a experiência de curtir um trio, no chão, com maior tranquilidade Vitor Villas Bôas

"A gente está percebendo essa vontade dos turistas em curtir o bloco. Apesar de a gente saber que o camarote oferece uma gama de conforto, de serviços, de bebida, percebmos que o turista tem buscado voltar ao bloco pra curtir o real carnaval tradicional de Salvador", segue Bôas.

A empresa ressalta que as vendas já estão à todo vapor, mas ganham força a partir de novembro. Ele destaca também que os blocos comandados por Bell Marques, Claudia Leitte e Daniela Mercury estão entre os mais vendidos pela empresa para o Carnaval, que acontecerá entre 27 de fevereiro e 4 de março de 2025.

Confira os blocos que atualmente estão à venda:

- Quinta-feira (27/02/2025)

Bloco da Quinta - Bell Marques R$ 840

Bloco UAU! Chá da Alice - Babado Novo R$ 210

- Sexta-feira (28/02/2025)

Vumbora - Bell Marques R$ 990

Bloco do Nana - Léo Santana R$ 430

Cheiro - Cheiro de Amor R$ 280 / R$ 500 (VIP)

- Sábado (01/03/2025)

Vumbora - Bell Marques R$ 1190

Bloco do Nana - Léo Santana R$ 490

Bloco Eva - Banda Eva R$ 440 / R$ 1.300 (VIP)

- Domingo (02/03/2025)

Me Abraça - Duvarl Lelys R$ 870 / R$ 2000 (VIP)

Camaleão - Bell Marques R$ 1890

Largadinho - Claudia Leitte R$ 640

Crocodilo - Daniela Mercury R$ 800

- Segunda (03/03/2025)

Me Abraça - Duvarl Lelys R$ 830 / R$ 1900 (VIP)

Camaleão - Bell Marques R$ 1590

Vem Comigo - Carla Cristina R$ 220

- Terça (04/03/2025)

Camaleão - Bell Marques R$ 1390

Largadinho - Claudia Leitte R$ 780