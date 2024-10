Ilê Aiyê abre inscrições para concurso Deusa do Ébano 2025

Concurso para Deusa do Ébano do Ilê Aiyê 2025 é anunciado - Foto: Divulgação

O cargo de Deusa do Ébano do Ilê Aiyê 2025 está com as suas inscrições abertas até o dia 8 de dezembro. O concurso é um dos momentos mais esperados do ano para as mulheres negras.

No Carnaval de 2025, o Ilê Aiyê comemora 50 anos desde que saiu pela primeira vez na avenida, em 1975. Os interessados devem ter entre 18 e 35 anos.

Após a data de encerramento das inscrições, será divulgado o período de seleção das 15 finalistas ao título de Rainha do Ilê, na Senzala do Barro Preto.

Como tradicionalmente ocorre, a vencedora vai ser revelada na 44ª edição da Noite da Beleza Negra. Atualmente, o reinado pertence à empresária Larissa Valéria Sá Sacramento, vencedora da edição de 2024.

Serviço:

Inscrições Deusa do Ébano 2025 – Ilê Aiyê

Prazo: 15 de outubro a 08 de dezembro

Formulário: Clique aqui