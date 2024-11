Salvador terá mais de 20 eventos até o final do ano

Veja os destaques da programação - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Em entrevista ao Portal A TARDE, durante a exibição do documentário “Afro - Das Origens aos Destinos”, da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Pedro Tourinho, secretário da Cultura e Turismo (Secult), revelou que Salvador receberá mais de 20 eventos até o final do ano.

Estamos chegando em novembro, que é o mês da Consciência Negra. É um mês também que a gente, estrategicamente, pensamos na estratégia de afroturismo, que é uma ferramenta de desenvolvimento social para a cidade. A gente está fazendo mais um ano de uma programação extensa voltada à cultura e ao turismo afrocentrado Pedro Tourinho

Destaques da programação em Novembro

Tourinho detalhou as atrações programadas para o mês de novembro. “No 1º de novembro, vamos abrir a exposição 'Ecos Malês', que homenageia os 190 anos da Revolução Malê. Também teremos o Festival Salvador Capital Afro, que incluirá rodadas de negócios, música, artes e turismo".

O secretário divulgou, ainda, que na mesma semana, a capital será sede do G20 da cultura, em parceria com o Governo do Estado e o Governo Federal. Além disso, um festival de cinema negro e uma nova exposição no Muncab, de Nádia Taquari, estão entre as atrações.

São mais de 20 eventos na cidade que montam essa programação no Salvador Capital Afro, que faz com que nosso mês de novembro seja um mês de alta estação turística, focada em turistas, empreendedores culturais e produtores negros

Uma maratona até o Carnaval

O secretário também comentou sobre a programação que se estenderá até o Carnaval. “De novembro até o carnaval é uma longa maratona de programações de eventos. Temos o Natal, que será celebrado no Centro Histórico em dezembro, um evento super importante para o desenvolvimento da área".

Salvador também receberá as programações de verão, incluindo o Festival da Virada, e o Carnaval, em março. Em 2025, será comemorado os 40 anos do Axé, um gênero musical que transformou a indústria musical da Bahia. "É um momento de celebração e reflexão sobre como isso nos trouxe até aqui”, finalizou Tourinho.