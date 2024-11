Festival Salvador Capital Afro confirma calendário em novembro

Programação é vasta e diversificada - Foto: Divulgação

O Festival Salvador Capital Afro foi confirmado em 2024. Marcado para acontecer de 6 a 8 de novembro, a terceira edição do evento vai reunir artistas, curadores, players e influenciadores, com foco no desenvolvimento da economia criativa negra e do afroturismo.

A vasta programação inclui painéis, mentorias, oficinas, um festival de negócios e showcases. As atividades visam fortalecer o mercado da economia criativa negra, promover capacitação e gerar oportunidades para empreendedores e artistas. Parte integrante do evento, a Feira Afrobiz, apoiada pelo British Council, será um espaço dedicado ao afroturismo e ao afroempreendedorismo.

Em paralelo, acontecerá o Future Insiders, evento do YouTube, entre os dias 5 e 7 de novembro no Teatro Gregório de Mattos e na Barroquinha. Os interessados poderão se inscrever gratuitamente para participar dos painéis e oficinas.

As rodadas de negócios, voltadas para o setor da música, já contam com artistas previamente selecionados dos bancos de dados da Diretoria da Secretaria de Cultura e Turismo (DICULT) e do projeto Boca de Brasa. Contudo, o Showcase, que acontecerá logo após as rodadas, será aberto ao público, oferecendo uma oportunidade única de conhecer novos talentos da música local.

Segundo a organização, a expectativa é de gerar cerca de 100 postos de trabalho e movimentar mais de R$ 1 milhão em negócios.