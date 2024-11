Fundadora do Clube do Leitor promove workshop para escritores

Neila Bruno - Foto: Divulgação

Expandir horizontes na literatura é uma ambição e sonhos de muitos escritores. Cada livro publicado é sempre um desafio para fazer chegar a mensagem aos leitores. Para fazer essas mensagens viajarem não só através dos livros, como também nas redes sociais, a doutora em Literatura e Cultura, Neila Bruno, convida autores para participar de seu novo workshop on-line Divulgação de Livros no Instagram. O encontro virtual será no dia 13 de novembro, às 19:30.

Neila Bruno é fundadora do Clube do Leitor, plataforma dedicada a ações de incentivo à leitura e de impulsionamento de carreira de escritores independentes. O evento promovido pela educadora trará nuances que possibilitam os autores a conquistarem o público e aumentarem suas vendas utilizando redes sociais.



Neila Bruno é também escritora e tem vasta experiência em divulgação literária e mentoria para autores. O evento, que conta com o apoio da Raiz Livraria, reforça a importância de criar um conteúdo envolvente que ressoe com o público-alvo, utilizando ferramentas do instagram, como Stories, Reels, para promover os livros de maneira eficaz. "Meu objetivo é ensinar esses autores a conquistar seguidores orgânicos e transformá-los em leitores fiéis", declara Neila Bruno.

Mais informações sobre o workshop através do telefone (71) 98352-9142.