Bloco Alvorada inicia 'Jubileu de Ouro' com caruru gratuito

Desfile do bloco Alvorada - Foto: Divulgação

Quando o galo despontar na passarela Nelson Maleiro no circuito Osmar (Campo Grande), em 2025, o bloco Alvorada irá realizar o 50º desfile no Carnaval de Salvador e a preservação do samba na folia baiana. E a programação para festejar o "Jubileu de Ouro", marco do pioneiro da Sexta-feira do Carnaval, tem início no próximo domingo, 27, com o caruru que acontece na praça Quincas Berro d’Água, a partir das 15h, no projeto Exposição de Matriz Africana. O ingresso: 1kg de alimento.

Como não se faz festa sem samba, a tarde será embalada pela ala de canto do bloco com Valdélio França, Rogério Bambeia, Tiago (Representa) e Romilson (Partido Popular) conduzidos pelos grupos Lado C e Pagode do Thiago.

O caruru será servido para mais de 600 pessoas e é feito no centenário terreiro do Bate Folha, o Manso Bandunquenqué, que é base espiritual do Alvorada. “O amor pelo samba fez com a gente chegasse até aqui. Passamos por várias fases e transições do carnaval, ritmos novos, mas sem perder nossa essência. A expectativa é grande e vamos começar nosso ciclo de comemorações com a energia de sempre com muito trabalho e entrega. O samba merece, o associado merece e nós merecemos”, afirma o presidente do bloco Alvorada, Vadinho França.

Além dos 50 anos de resistência e protagonismo, a agremiação reafirma seu papel na construção e preservação da cultura negra e um espaço de diálogo com a comunidade, onde o samba é instrumento de conexão entre religiosidade e identidade. Para curtir o melhor do samba, os associados já poderão garantir a fantasia para o próximo ano. O valor individual de R$230 ainda pode ser parcelado e a casadinha (R$ 430). A sede do bloco fica na Ladeira da Independência, nº 68 - sala 202, Gravatá, o funcionamento é das 9 às 17h, de segunda a sexta.

Interessados também podem encontrar o Alvorada na internet pelo site www.alvorada.org.br ou acessar as redes sociais disponíveis no endereço eletrônico. Mais informações: 3322 3684 ou 98649 7103.