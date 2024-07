Aposta para o verão 2025, Banda DiDengo mistura ritmos baianos

Biel Brito, do sul da Bahia, é o vocalista da banda - Foto: Divulgação

Com menos de um ano de fundada, a banda baiana DiDengo nasceu de uma mistura da música baiana com influências do MPB. Liderado pelo cantor Biel Brito, o grupo traz em suas canções uma conexão com a cultura brasileira, apostando em melodias leves e em canções envolventes.

O líder da banda, o baiano Biel Brito, natural do sul da Bahia, de Porto Seguro, sempre teve uma relação com a música. Desde os 4 anos de idade Biel já se relaciona com o universo musical, quando sob influência de seu pai, aprendeu a tocar violão. Com mais de 13 anos de carreira, Biel mostra sua versatilidade musical como músico, DJ e cantor.

A DiDengo surgiu em novembro de 2023, e sob o comando de Biel Brito, já lançou canções autorais e algumas regravações. Os singles “Beijo no Canto da Boca” e o “Partilhar” fazem parte do projeto #PutaSom, além da música “Manda”, gravada em parceria com a banda Filhos de Jorge. Todas as canções estão disponíveis no canal oficial da banda no YouTube e nas plataformas digitais.

Mistura de sons e ritmos, com o toque da Bahia, a DiDengo é a aposta do Grupo Eva para o verão 2025.