Pabllo Vittar surpreende ao revelar convite quente de famoso casado

Pabllo Vittar expôs cantadas picantes - Foto: Reprodução | YouTube

Pabllo Vittar, 31, abriu o jogo e expôs cantadas picantes que já recebeu ao longo da carreira. A cantora, inclusive, revelou que já foi surpreendida com uma proposta de um famoso casado.

Segundo Pabllo, em entrevista ao programa Na Palma da Mari, o famoso em questão queria que a cantora participasse de sexo a três com a esposa.

"Já recebi de homem casado e com filho, porque o povo é assim, não pode ver a bicha de calcinha. Já me chamou para outras coisas junto com a esposa. Meu maior sonho é poder concretizar", contou.

Durante o bate-papo, Pabllo afirmou que está solteira, mas que não é de passar muito tempo sozinha. A cantora afirmou que as redes sociais são uma forma de iniciar o flerte com os "contatinhos".

"Mando um foguinho nos stories para a pessoa saber que estou querendo alguma coisa. Eu gosto da sutileza, não gosto de nada agressivo", explicou.

De acordo com a cantora, no entanto, os fãs não são opções na hora da paixão. Pabllo contou que, em tentativas com admiradores, ela teve affairs que brocharam. “Muitas vezes, amor. Porque pensam ‘Meu Deus, é a Pabllo. Tô muito nervosa'”, relatou.

Desde então, Pabllo prefere manter os fãs em outro nível de relação. "Por isso que eles me chamam de mãe, porque realmente sou uma mãe pra eles”, justifica.