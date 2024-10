Beyoncé no Brasil? Artista estaria em negociação para show; saiba mais

Beyoncé cantou para o público brasileiro em 2010 e 2013 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Depois de mais de dez anos, parece que o Brasil pode, enfim, receber um novo show da diva internacional Beyoncé. Segundo a coluna de Ancelmo Gois, do Jornal O Globo, a artista, que lançou seu mais recente álbum, ‘Cowboy Carter’, em 2024, estaria em negociações com a prefeitura do Rio de Janeiro para realizar um show na praia de Copacabana.

Leia também:

>> Caso P. Diddy: Beyoncé teria perdido quase 1 milhão de seguidores

>> Relembre momentos marcantes da carreira de Beyoncé

>> Will, Jay-Z e +: Famosos perdem milhões de seguidores após caso Diddy

“Apesar de Eduardo Paes ter dito na campanha que gostaria de trazer a banda U2 para o show da Praia de Copacabana em 2025, um outro nome desponta como favorito. As negociações estão caminhando para a vinda da estrela pop Beyoncé. A conferir”, diz a coluna. O prefeito reeleito da capital carioca ainda não comentou sobre o assunto.



A informação movimentou as redes sociais e deixou os fãs com as expectativas altas. Vale lembrar que em maio deste ano Madonna se apresentou em Copacabana para 1,6 milhão de pessoas. O show contou com as participações de Pabllo Vittar e Anitta.

Beyoncé cantou para o público brasileiro em 2010 e 2013. Ela marcou presença na festa ‘Club Renaissance’, realizada em Salvador.