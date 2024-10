'Nunca conseguiremos agradar a todos', diz Fresno sobre novo álbum

Da esquerda para a direita, Guerra, Lucas e Vavo - Foto: Camila Cornelsen / Divulgação

Quase 20 anos após o sucesso nacional embalado pelos fundamentais ‘Ciano’ (2006) e ‘Redenção’ (2008), Fresno está no segundo auge. Alavancada por uma onda nostálgica pós-pandemia, a banda porto-alegrense lançou ‘Eu Nunca Fui Embora’, novo álbum de estúdio, que consolida essa fase.

Mantendo a melancolia emo, marca registrada das composições do letrista e vocalista Lucas Silveira, a Fresno se aventura em novos ritmos no lançamento, incluindo parcerias com Pabllo Vittar e Chitãozinho & Xororó.

O disco transformou-se em amálgama musical, misturando o hit que nomeia o álbum, que poderia tranquilamente fazer parte da fase inicial da banda, com a dançante ‘Me And You (Foda Eu e Você)’, que parece teleportada de uma discoteca dos anos 80.

“Temos um público novo que gosta de tudo, que não diferencia pop e hardcore. No Facebook aparece alguns velhos reclamando, mas no TikTok os jovens são muito mais receptivos. Nunca conseguiremos agradar a todos, por isso não ficamos nessa noia”, esclarece Lucas Silveira em entrevista ao A TARDE.

Términos e encontros

Um dos grandes destaques do álbum são as parcerias. São cinco músicas cantadas em parcerias com outros grandes nomes da música brasileira. Destas, a que mais entusiasmou os fãs foi ‘Se Eu For Eu Vou Com Você’, feat. com NX Zero.

Nela, Lucas divide voz com Di Ferrero e Gee Rocha em versos que falam sobre companheirismo e união como “o teu caminho é pra sempre entrelaçado com o meu”.

“Com certeza é um ‘fã service’ [para agradar os fãs], mas também é ‘artista service’. Temos uma grande amizade com os caras [NX Zero] e atualmente fazemos muitos shows juntos, especialmente com o Di. Aí pensamos ‘não é possível que não tenha uma parceria nossa’ e aí o Guerra [baterista da Fresno] fez a ponte e surgiu a música”, conta Lucas.

Já outras parcerias dividiram os fãs da banda, como as supracitadas Pabllo Vittar (Eu Te Amo/Eu Te Odeio) e Chitãozinho & Xororó (Camadas). A união do emo com o pop e o sertanejo pode soar surpreendente para alguém mais desatento, mas quem acompanhava de perto a carreira da Fresno já vislumbrava o encontro oficial entre os artistas.

Trio da Fresno usando roupas 'sertanejas' como parte da divulgação do 'feat' com a dupla | Foto: Camila Cornelsen / Divulgação

Lucas cantou uma versão de Disk Me, hit da drag, durante a histórica live QuarentEMO, que reuniu centenas de milhares durante a pandemia, enquanto os sertanejos gravaram uma versão de Duas Lágrimas, uma das mais profundas composições da banda gaúcha.

Além da amizade, esses ‘encontros improváveis’ são uma forma da banda atingir um novo público. “Eu fantasio com algum fã de sertanejo acabar ouvindo o nosso som no interior de Goiás”, revela o vocalista.

Um é pouco, dois é bom, três é demais

O disco foi dividido em duas partes, a primeira foi conhecida pelo público em 5 de abril, já a última foi lançada em 26 de setembro. A explicação para a estratégia é simples: dois lançamentos, dois ‘hypes’.

“Deu certo. Quando vemos os dados do Spotify, há um pico em abril, com 800 mil ouvintes, e outro agora em setembro, 700 mil. Só não pode dividir em várias partes, com muitos singles, pois quando tudo é urgente, nada é urgente. Acho que encontramos um ponto ideal nesta fórmula de dividir o disco em duas partes”, celebra o guitarrista Vavo.

O que não quer dizer que a novidade tenha sido algo fácil para a banda. “Foi um desafio. Estamos acostumados a lançar discos de 10 músicas e precisamos fazer ‘dois’ de sete. Felizmente deu certo e gostamos muito do resultado”, revela Lucas, garantindo que em breve o disco será lançado em formato físico.

Fresno em Salvador

Fresno será uma das principais atrações do festival MADA, em Natal (RN), neste sábado (19). Já outra capital nordestina, Salvador, sofre com a ausência da banda, que não pisa em solo soteropolitano há quase uma década. A última apresentação por cá ocorreu durante o saudoso Rock Concha, em 2015.

Lucas e Vavo explicam que não há um motivo específico para o grande hiato em Salvador – talvez o fato da cidade ser mais afeita a outros estilos musicais. No entanto, deixaram no ar que novidades boas podem vir por aí.

“Eu vi lá na agenda algumas reservas, possibilidades de negociação… ainda mais agora que estamos no momento de sonhar mais, de arriscar, pode ser que coisas boas venham por aí”, enigmatiza o vocalista.