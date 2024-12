Ana Maria Braga deixa Tati Machado sem graça na Globo: "Maldosa"

Ana Maria Braga surpreendeu com comentário sobre jornalista - Foto: Reprodução | Globo

Ana Maria Braga causou com atitude ao vivo no Mais Você, nesta segunda-feira, 18, e deixou Tati Machado sem graça. Tudo aconteceu quando o programa da Globo exibiu imagens dos bastidores do clipe de Looking For Love, parceria de Anitta e Alok.

Após a exibição das gravações, Ana Maria perguntou para a repórter: "Olha que legal. Será que um está correndo atrás do outro? É isso?".

A jornalista reagiu surpresa: "Ele é casado e a Anitta está namorando, mas ali no clipe talvez sim para fazer essa graça acontecer".

"Mas isso a gente sabe, que ele é casado, ninguém tá dizendo... É só no clipe, maldosa. O, maldosa. Tá inventando uma história, que perigo. É um perigo você. Você é um perigo. Nossa senhora", disparou a apresentadora.

Sem graça com o comentário, Tati comentou: "Depois falam que não é da minha conta. É para falar para os fãs, gente, pelo amor de Deus".