Atriz da Globo não conversa mais com o marido e desabafa: "Triste"

Atriz da Globo falou sobre problema no casamento - Foto: Reprodução | Globo

Maria Flor surpreendeu com um desabafo inédito envolvendo o seu casamento com Emanuel Aragão. A atriz da Globo confessou que a rotina profissional dos dois tem feito com que eles fiquem sem tempo para conversar.

Leia Mais:

>>> Lázaro Ramos revela como é a vida amorosa com Taís Araújo: “Marca dia”

>>> Ana Maria Braga detona novela da Globo e causa climão ao vivo

>>> Ator global faz desabafo após descobrir doença: “Risco maior”

Durante o podcast do casal, no YouTube, os dois comentaram sobre o relacionamento e ela lamentou: "Falamos: 'O que a gente vai jantar hoje?', 'Você comprou o pão?', 'Tem a carne assada?'. É uma situação muito triste que a gente se encontra".

"Não sendo só sobre a gente, e sim sobre a vida, isso é um problema. O diálogo é um problema, porque as pessoas não conversam, os casais não têm tempo de conversar. Dá trabalho conversar. Não estamos conversando porque não temos tempo de ouvir, e também porque dá preguiça", seguiu Maria Flor.

A atriz ainda declarou que tem uma situação que a irrita: "Uma questão muito séria que acontece com a gente é que o outro fala, e você começa uma conversa, e ela continua pelo mundo do WhatsApp, em áudios de quatro minutos. É um diálogo complicado".

"O casamento, eu queria contar para vocês, é uma instituição falida, que não dá certo, que está fadada ao fracasso e ao ódio pelo outro. A gente não tem tempo de conversar, a gente não se fala mais", desabafou.