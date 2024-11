Ana Maria Braga detona novela da Globo e causa climão ao vivo

Ana Maria Braga apontou falha em novela - Foto: Reprodução | Globo

Ana Maria Braga surpreendeu ao apontar falha no roteiro de Mania de Você, da Globo. A apresentadora causou com opinião ao vivo, nesta segunda-feira, 11, sobre a história.

Leia Mais:

>>> Ana Maria Braga explica ausência no ‘Mais Você’: “É um vírus”

>>> Ana Maria Braga se declara a namorado e o parabeniza

>>> Ana Maria Braga vai apresentar novo reality de gastronomia na Globo

Tudo aconteceu quando a veterana estava comentando sobre os próximos capítulos da novela com Tati Machado. Elas comentavam que Mavi (Chay Suede) manda roubar o caderno de receitas de Luma (Agatha Moreira) e solta notícias de que Viola (Gabz) teria se apossado da caderneta e da vida da chef de cozinha.

Ana Maria, porém, declarou que é impossível alguém roubar a receita de outra pessoa, pois há maneiras diferentes de preparar um mesmo prato.

“Não tem como roubar a receita. Não existe, qualquer pessoa pode copiar a receita de qualquer pessoa, porque é livre. É domínio público. E agora, como faz? Tem que avisar o pessoal da novela”, disse a loira. Imediatamente, Louro Mané brincou: “Galera da dramaturgia, toque de Ana Maria. João Emanuel, olha aí!”.

A famosa salientou que, diferente do apontado no roteiro, não será possível ter polícia por causa do roubo das receitas. “Não é crime. Soube que vai ter polícia, só se prender por outras razões, por conta da receita, não”, falou.