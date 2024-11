Ana Maria Braga se declara a namorado e o parabeniza

O jornalista, Fábio Arruda completou 53 anos neste último domingo, 27 - Foto: Reprodução

Neste domingo, 27, Ana Maria Braga se declarou ao namorado nas redes sociais. A apresentadora parabenizou o jornalista, Fábio Arruda, que completou 53 anos. E aproveitou para se abrir amorosamente neste último domingo, 27.

“Construindo sonhos”, escreveu a apresentadora do “Mais Você” em uma sequência de fotos publicadas do casal em sua conta pessoal no Instagram.

“Companheirismo é a base de uma conexão verdadeira, onde duas pessoas se apoiam e se entendem de forma especial. É o calor de um olhar amigo nos momentos de silêncio, o conforto de uma mão que se estende nas dificuldades da vida”, declarou.

A apresentadora ainda complementou. “Nesse laço, cada risada e cada desafio superado se transforma em uma história única, marcada pela confiança e pela presença constante um do outro”.

Ana também ressaltou a relação de amizade entre os dois. “Companheirismo é mais do que apenas estar junto; é caminhar lado a lado, construindo sonhos e alimentando esperanças”, concluiu.

Por fim, Ana Maria Braga felicitou o amado. “Parabéns, Fábio. Que o novo ano te traga sorrisos e conquistas. Te amo”, encerrou.

Confira publicação: