Ator global faz desabafo após descobrir doença: “Risco maior”

Conhecido por seus papeis na TV Globo, ator e humorista Welder Rodrigues foi diagnosticado com diabetes após passar por uma cirurgia no coração. Em entrevista exibida no Fantástico nesse domingo, 10, o artista contou que mudou a rota.

“Do lado do meu computador, tinha um pote de jujuba. Eu sentia dormência nas extremidades. Todo mundo sabe o que faz bem e o que faz mal! É só a gente parar e pensar no que está comendo. Eu recalculei a rota com certeza! Cheguei em casa no dia que fiquei sabendo que estava com diabetes, fui ao armário das guloseimas e fiz um ritual do lixo. Fiz o acordo de que o açúcar parou”, disse.

Ele contou ainda que está “obedecendo ao corpo e doido para pisar no palco”. “Mas, como particularmente faço um trabalho muito corporal em cena, estou esperando o corpo ficar 100%. Fazer a fisioterapia é importantíssimo! Às vezes você pensa: ‘Isso aqui não é nada’, mas está mudando muito. Uma levantada de perna e um exercício de respiração são muito importantes”, ressaltou.

Além disso, Welder Rodrigues destacou o papel do otimismo na recuperação. “Óbvio que problemas no coração são complicados, mas você divulgar de uma forma leve ajuda, inclusive, quem está passando pelo mesmo momento: ‘Vai dar tudo certo! Confie na ciência!’”, continuou.

Cirurgia

Na oportunidade, ele também falou sobre a cirurgia no coração. “Foi uma sequência de sortes, né? Eu estava sentindo uma dor muscular, embaixo da costela, do lado esquerdo. Fui ao médico, fiz uma tomografia e aí [ouvi]: ‘O seu coração está entupido’”, disse o ator.

O cardiologista Rizek Hajjar explicou que “as obstruções que ele tinha chegavam a 60% e 80% da luz da artéria [por onde o sangue passa]. O risco maior era de infarto grave, uma situação mais complexa e parada cardíaca mesmo.”

Após ser submetido a uma cirurgia de revascularização, Welder revelou que já está se recuperando em casa. Apesar do susto, o diagnóstico precoce e o tratamento bem-sucedido trouxeram alívio e esperança ao humorista. Ele reforçou a importância de estar atento aos sinais do corpo e buscar ajuda médica rapidamente.