Sonia Abrão é alfinetada por Ana Maria Braga e se revolta: "Calada"

Sonia Abrão reagiu a comentário de Ana Maria - Foto: Reprodução | RedeTV! e Globo

Sonia Abrão ficou irritada com uma crítica feita por Ana Maria Braga aos programas de fofoca da concorrência. No A Tarde é Sua, da RedeTV!, a apresentadora tomou as dores do comentário da global e desabafou.

Tudo começou quando Ana Maria mandou uma indireta aos programas vespertinos da TV e confessou que leva sustos com as fake news espalhadas a seu respeito.

Leia Mais:

>>> SBT toma decisão drástica sobre exibição de ‘Chaves’; saiba detalhes

>>> Atriz da Globo não conversa mais com o marido e desabafa: "Triste"

>>> Ana Maria Braga detona novela da Globo e causa climão ao vivo

Sonia, então, reagiu ao vivo: "Tudo me leva a crer, e ele vai confirmar isso, que seja em função das declarações de Ana Maria Braga hoje de manhã, no café com a Angélica, que foi tomar café com a Ana para falar da estreia do programa dela, que aconteceu domingo, do 50 & Uns, que é uma Saia Justa só com homens".

"O que a Ana falou? A Ana simplesmente resolveu esculhambar os programas de fofoca, porque é assim que eles intitulam programas como o nosso e como o das nossas vizinhas, a concorrência no horário, que é com os programas que tratam do mundo artístico e do mundo das celebridades", disse.

A apresentadora ainda falou: "E a Angélica tomou uma caroninha absolutamente desnecessária. Desnecessária mesmo. E ter que ver Ana Maria Braga bancando a santinha? Ah, Ana, me desculpe, essa não dá para engolir! Quem não te conhece que te compre, porque aqui a gente te conhece muito bem, tá?".

"A gente te ama, respeita seu trabalho, torce por você, encampamos as suas lutas, mas esse discursinho furado? Esse a gente não vai engolir, não", disparou.