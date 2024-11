SBT toma decisão drástica sobre exibição de ‘Chaves’; saiba detalhes

SBT anunciou mudanças nesta terça-feira, 12 - Foto: Divulgação

O SBT não vai mais exibir ‘Chaves’ diariamente em sua programação a partir do próximo dia 18. A decisão foi informada nesta terça-feira, 12, em comunicado à imprensa. A emissora também desistiu de suspender a transmissão de ‘As Aventuras de Poliana’, assim como mudar o horário de ‘A Caverna Encantada’.

Além disso, o ‘Tá na Hora’, que tem sofrido várias derrotas para Band, também não vai mais perder uma hora de duração. As únicas mudanças que continuam são matinais, com o ‘Chega Mais’ começando às 9h e entregando para o ‘Chega Mais Notícias’, às 11h.

A emissora disse que “estão canceladas as alterações na faixa noturna da programação a partir do dia 18”.

Confira como vai ficar a grade do SBT:

6h: Primeiro Impacto

9h: Chega Mais

11h: Chega Mais Notícias

13h30: Carinha de Anjo

14h: Quando me Apaixono

15h30: Fofocalizando

16h30: Meu Caminho É Te Amar

17h30: Tá na Hora

19h45: SBT Brasil

20h45: A Caverna Encantada

21h30: As Aventuras de Poliana

22h: Programa do Ratinho

23h: Linha de Shows

0h30: The Noite

1h30: Operação Mesquita

2h: SBT Podnight

2h45 SBT News na TV