Vai voltar? BBB 25 anuncia retorno de Bia do Brás; entenda

A próxima edição do Big Brother Brasil vai contar com o retorno de Beatriz Reis, a Bia do Brás, mas de um jeito diferente. Após uma passagem marcante pelo reality neste ano, a influenciadora vai voltar para conduzir, ao lado do jornalista Thiago Oliveira, os flashes da TV Globo ao longo da edição, em entradas que informam o público dos acontecimentos da casa em meio à programação do canal. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 27.

“É maravilhoso poder olhar para a minha trajetória, ver tudo que eu passei – eu praticamente vivi o programa inteiro, saí faltando cinco dias para acabar – e agora saber que vou iniciar o meu ano dessa forma novamente. Eu comecei 2024 nesse passo de mudança e vou iniciar 2025 no mesmo lugar em que minha vida foi mudada, com o fenômeno que é o ‘Big Brother’”, celebrou Bia.

Thiago Oliveira, que integra a equipe do ‘É de Casa’, também comemorou: “Fiquei muito feliz com esse convite e com esse desafio de comandar os flashes do BBB. Estou animado, pronto para mergulhar de corpo, alma e coração. E para quase não dormir, porque eu gosto muito do BBB e a gente quer ficar conectado 24 horas por dia. Vem aquele frio na barriga, mas eu amo grandes responsabilidades e sempre estou preparado para elas. Já estou na contagem regressiva para a estreia”.

A edição de 2025 do programa vai contar com diversas novidades na dinâmica, entre elas as inscrições em dupla. O novo formato foi anunciado quando a edição de 2024 ainda estava no ar.