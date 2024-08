Ainda é virgem? Beatriz Reis revela detalhes de vida amorosa após BBB

Beatriz Reis falou sobre a sua intimidade - Foto: Reprodução | Globo

Beatriz Reis abriu o jogo a respeito da sua intimidade. A ex-ambulante admitiu que tem sentido um aumento no assédio masculino após a fama no BBB 24. Ela, porém, ressaltou que segue virgem.

Beatriz comentou que é uma pessoa seletiva e isso faz com que ela continue virgem. "Eu beijei só cinco pessoas na minha vida inteira. Sou muito seletiva, puxei um pouco a minha mãe. Agora quero conhecer [homens] novos, vida nova", disparou em entrevista ao PodCats.

A ex-BBB, que já contou ter um crush em Nicolas Prattes, namorado de Sabrina Sato, contou que a primeira transa deverá acontecer com as luzes apagadas.

Bia do Brás, como é conhecida, afirmou ter receio de que os homens se aproximem dela por interesse devido ao sucesso que tem feito depois do BBB 24.

"Eu sou tímida. Quando eu for perder [a virgindade] vou querer [que seja] no escuro. Quando eu ficar com alguém, não vai ser por status. O meu namorado vai ser o cara que eu vou ter sentimento, que vou estar segura, ter certeza, uma pessoa que realmente me ame, porque eu quero amar de verdade. Não vale a pena viver um amor falseado. Tem que valer muito a pena", desabafou.