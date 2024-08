Ex-BBB Beatriz Reis será apresentadora de reality show culinário

- Foto: Reprodução | Instagram

A ex-BBB Beatriz Reis será a apresentadora de um reality show culinário. No programa, ela terá também a função de julgar os pratos preparados pelos participantes.

A vendedora afirmou que seu principal objetivo agora é a carreira de apresentadora. "Essa experiência está sendo um sonho realizado, minha grande estreia como apresentadora, que hoje é o meu grande foco. Além disso, poder ajudar vidas com o nosso reality, levando alegria, entretenimento, sabor, amor e histórias para as pessoas é algo muito gratificante", disse ela ao Notícias da Tv.

Desde que deixou o Big Brother Brasil, Beatriz tem atuado como influenciadora digital e garota-propaganda para grandes marcas. Sobre os desafios do novo papel, ela afirmou: "Eu me cobro muito, então meu maior desafio é me superar e fazer o meu melhor. Ainda não sei qual vai ser meu maior desafio [no reality], mas acredito que tenha a ver com meu perfeccionismo, porque sou muito CDF".

Em entrevista à Folha, Beatriz mencionou que seus fãs a comparam com apresentadores icônicos como Chacrinha e Hebe Camargo, que, para ela, são personalidades "fora da curva". Contudo, ela afirmou adotar uma postura mais cuidadosa agora, destacando a importância de estudar para realizar um bom trabalho.

Bia do Brás ainda revelou que se inspira em Tadeu Schmidt e gosta de assistir a realities culinários, apesar de não se considerar uma boa cozinheira. O "Kwai Chef" está com inscrições abertas, e os candidatos devem publicar vídeos com receitas de família na rede social até 9 de agosto.

Os vídeos serão avaliados por cinco criadores de conteúdo de gastronomia, representando diferentes regiões do país. Eles selecionarão 15 semifinalistas, que participarão da próxima fase do concurso. A final contará com Beatriz Reis e dois outros jurados consolidados na plataforma, com o vencedor sendo anunciado em 23 de setembro.