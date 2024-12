Sem Roberto Carlos? Fim de ano da Globo terá sambista famoso

Sambista famoso substituirá Roberto Carlos em especial da Globo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A TV Globo já definiu sua estratégia para disputar a audiência do especial de Natal de Gusttavo Lima no SBT. Uma das maiores vozes do pagode terá seu primeiro especial de fim de ano produzido pela emissora. O programa, que trará os maiores sucessos do sambista, será transmitido na véspera de Natal, dia 24 de dezembro.

Segundo informações divulgadas pelo colunista Gabriel Vaquer, da Folha de São Paulo, sob comando do cantor Péricles, a Globo pretende reviver os famosos especiais musicais dos anos 90, destacando grandes artistas e seus hits. A gravação do especial de Péricles ainda não tem data confirmada, assim como os nomes dos possíveis convidados.

Enquanto isso, Gusttavo Lima gravou seu especial natalino, Natal do Embaixador, no SBT, com estreia prevista para o dia 17 de dezembro, às 22h30, e reprise no dia 24 de dezembro. Assim, Péricles e Gusttavo Lima protagonizarão uma disputa direta pela audiência no mesmo horário da véspera de Natal.

Este será o primeiro especial solo de Péricles na Globo. Após deixar o grupo Exaltasamba em 2012, o cantor consolidou sua carreira solo com sucessos como 'Melhor Eu Ir' e 'Até Que Durou'.