Wanessa Camargo faz forte desabafo sobre BBB: "Não me arrependo"

Wanessa Camargo - Foto: Reprodução

A cantora Wanessa Camargo revelou ter se tornado mais forte e confiante após sua participação no Big Brother Brasil 24. Em entrevista coletiva realizada antes de um show no Navio do Zezé, a artista compartilhou como a experiência no reality impactou sua vida pessoal e profissional, mesmo após o cancelamento que enfrentou ao ser expulsa por uma acusação de agressão.

Leia:

>>> Letícia Spiller revela sexo a três e comenta masturbação:"Toda semana"

>>> Influenciador baiano é denunciado por desvio de dinheiro

>>> Saiu o DNA? Suposto 4º filho de Gugu diz se recebe dinheiro de família

Wanessa destacou o quanto sua passagem pelo BBB a fez lidar com inseguranças e questões internas. Apesar das dificuldades, a cantora enxerga o reality como um marco positivo em sua trajetória:

Foi uma experiência que não me arrependo. Faria de novo? Não, mas aprendi muita coisa. Me fortaleci e saio muito mais corajosa, mais segura de quem eu sou e mais conectada com as pessoas que realmente importam na minha vida Wanessa

A expulsão do programa, que gerou grande repercussão na mídia, não abalou sua carreira, conforme a própria artista afirmou: