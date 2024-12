Saiu o DNA? Suposto 4º filho de Gugu diz se recebe dinheiro de família

Ricardo Rocha se diz filho de Gugu - Foto: Reprodução

Ricardo Rocha, que garante ser o primogênito de Gugu Liberato (1959-2019), revelou se recebe auxílio da família do famoso, enquanto aguarda o desfecho da ação judicial que iniciou para ser reconhecido como herdeiro dele.

Ao site Notícias da TV, Ricardo comentou sobre as publicações em que aparece em condomínios de luxo e também exibindo carros de alto valor. O empresário garantiu que já trabalhava no ramo de veículos de luxo antes do pedido de reconhecimento de paternidade.

Leia Mais:

>>> Suposto 4º filho de Gugu e viúva: como está a disputa por herança?

>>> Mãe de Gugu desabafa sobre filho em meio à treta viúva e Salvático

>>> Suposto namorado de Gugu debocha de ex do apresentador: "Iludida"

"Não recebo auxílio nenhum. Isso é fruto do meu trabalho de anos", afirmou o paulistano, que utiliza o seu perfil do Instagram como vitrine de seus produtos.

A respeito do resultado de DNA, Ricardo Rocha garantiu: "Em relação ao processo não posso falar nada por enquanto. Quando poder eu vou falar, mais ainda não".

"Na verdade, quando acontece esse tipo busca por reconhecimento de paternidade, as pessoas já imaginam uma pessoa miserável ou aproveitadora, atrás de cinco minutos de fama, ou um maluco da cabeça!", completou o empresário.

Ele entrou com pedido de reconhecimento de paternidade em 2023, mas somente em setembro passado recebeu a autorização da Justiça para fazer o exame com materiais dele e de Maria do Céu, mãe do apresentador.

O advogado de João Augusto Liberato, filho mais velho de Gugu, o resultado do exame de DNA deve sair no início de 2025. "Só no começo de 2025 é que devemos ter a resposta. Já está tudo acertado e a grande preocupação da família sempre foi para que o teste fosse feito sem a necessidade de se exumar o corpo", garantiu a defesa do jovem.