Suposto namorado de Gugu debocha de ex do apresentador: "Iludida"

A disputa pela herança de Gugu Liberato voltou à tona após Rose Miriam Di Matteo, ex-companheira do apresentador, prestar uma homenagem no Instagram pelo quinto aniversário da morte do comunicador.

Em uma postagem emotiva, Rose descreveu Gugu como uma pessoa generosa e de fé, destacando sua importância na vida dela e dos filhos. A publicação, no entanto, foi rapidamente alvo de deboche por parte de Thiago Salvático, chef de cozinha que afirma ter mantido um relacionamento com Gugu. Em um comentário sarcástico, Salvático escreveu: “Kkkkkkkkk iludida”.

Indignada com o comentário, Rose respondeu de forma contundente, acusando Salvático de estar "iludido" e "totalmente perdido em suas conjecturas mentais". Ela ainda afirmou: “Não gosto de você!” Os comentários de ambos foram apagados horas depois, mas a troca de farpas reacendeu a polêmica em torno da herança de Gugu, que está no centro de uma disputa judicial.

Em outubro de 2023, Rose desistiu de sua batalha legal para ter a união estável com Gugu reconhecida, após anos alegando que viveu com ele por mais de 20 anos. Sua decisão de se retirar do processo foi justificada por um desgaste emocional e pela vontade de preservar a relação com os filhos. Com a saída de Rose, Salvático retomou a disputa, agora com um dossiê de mais de 100 páginas para comprovar sua união com o apresentador.

O testamento de Gugu, que dividiu sua fortuna de cerca de R$ 1 bilhão entre os filhos e sobrinhos, excluiu Rose, o que provocou sua busca judicial pela metade do patrimônio. A administração da herança foi confiada à irmã de Gugu, Aparecida Liberato, que se mantém firme em seguir o testamento, gerando divisões dentro da família. Caso a união de Salvático seja reconhecida, ele poderá ter direito a 50% do valor da herança, mudando radicalmente a divisão dos bens.

