DNA saiu? Suposto 4° filho de Gugu diz que não tem "vida fácil"

Ricardo Rocha pede herança de Gugu - Foto: Reprodução | Record

Suposto quarto filho de Gugu Liberato (1959-2019), Ricardo Rocha voltou a usar o seu perfil do Instagram para publicar uma mensagem enigmática. O empresário divulgou uma imagem em que aparece dentro de um carro, na chuva, e comentou que não tem "vida fácil".

"Depois vão dizer que nossa vida é fácil... acho que fácil é para aquele que fica esperando cair do céu, né?! Fala da vida do próximo que é fácil", escreveu o comerciante.

Ricardo Rocha ainda continua na expectativa para a divulgação do exame de DNA que fez para saber se é realmente filho de Gugu Liberato. O suposto filho do loiro conquistou, recentemente, a aprovação da Justiça para realizar o teste utilizando o material genético dele e de Maria Liberato, mãe do comunicador.

Antes mesmo da realização do exame de DNA para saber se Ricardo é filho do famoso, uma das mansões do comunicador foi colocada como "caução" para o possível herdeiro.

Caso o resultado seja positivo, o empresário ficará com a casa localizada em São Paulo. Os demais imóveis serão divididos entre os outros herdeiros.